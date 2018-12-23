"Sarıkamış Turizm Master Planı ve Fizibilitesi Projesi" tanıtıldı

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca hazırlanan "Sarıkamış Turizm Master Planı ve Fizibilitesi Projesi" tanıtım toplantısı Kars'ta yapıldı.

Kars Valisi Türker Öksüz, toplantıda yaptığı konuşmada, kış turizminin kayak pistleri başta olmak üzere mekanik tesisler, çeşitli eğlence, ulaşım ve konaklama tesisleri gibi ciddi ve yüksek maliyetli yatırımlar gerektiren bir turizm şekli olduğunu söyledi.

Kış turizm alanlarının yer seçimi ve alanın doğru planlanmasının önemini vurgulayan Öksüz, "Anadolu'muzun Kafkaslara açılan kapısı, serhat şehri, Ebu'ul Hasan Harakani diyarı olan ilimiz UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne girmiş olan Ani Antik kentiyle, kalesi ve tabyalarıyla tarihi camileri, saraylarıyla ülkemizin açık hava müzesidir." dedi.

Öksüz, kayak merkezinin bulunduğu Sarıkamış ilçesinin de gökyüzünün mavisi, sarıçam ormanlarının yeşili, kristal beyaz kar örtüsüyle bütünleşen eşsiz doğasıyla ülkenin cennet köşelerinden biri olduğunu vurguladı.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin her türlü kış sporuna uygun olduğunu belirten Öksüz, şunları kaydetti: