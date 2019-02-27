HABER

Sarıkamış yeniden beyaza büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 09:43 | Son Güncelleme

Kars Sarıkamış’ta etkili olan kar yağışı kenti yeniden beyaza bürüdü.

Sarıkamış yeniden beyaza büründü

Kars Sarıkamış’ta etkili olan kar yağışı kenti yeniden beyaza bürüdü. Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde ise kar kalınlığı 160 santimi buldu.
Sarıkamış’ta güneşli ve sıcak hava yerini yeniden kar yağışına bıraktı. Gece sabaha doğru yağan kar, etrafı beyaza bürürken, vatandaşlar ise ev ve iş yerlerinin önündeki karları temizledi.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 9 dereceye düştüğü Sarıkamış’ta, kar yağışı en çok kayakseverleri sevindirdi. Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde son yağan karla birlikte kar kalınlığı 160 santim olarak ölçüldü. Öte yandan Sarıkamış’ta kar yağışının aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

Sarıkamış yeniden beyaza büründü

Sarıkamış yeniden beyaza büründü

Sarıkamış yeniden beyaza büründü

Karayolunda şaşırtan görüntü! Dört nala koştularKarayolunda şaşırtan görüntü! Dört nala koştular
Mavi Vatan-2019 tatbikatının Akdeniz etabı başladıMavi Vatan-2019 tatbikatının Akdeniz etabı başladı
Keles beyaza büründüKeles beyaza büründü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

Çöpten kağıt toplarken fark etti! Başkent'te kan donduran olay!

Çöpten kağıt toplarken fark etti! Başkent'te kan donduran olay!

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Survivor 2019'a Sabriye damga vurdu!

Survivor 2019'a Sabriye damga vurdu!

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'den kargoyla uyuşturucu gönderilen kadın gözaltına alındı

ABD'den kargoyla uyuşturucu gönderilen kadın gözaltına alındı

DEAŞ'ın sözde emiri Bursa'da yakalandı

DEAŞ'ın sözde emiri Bursa'da yakalandı

Firari yüzbaşı, havalimanında sahte kimlikle yakalandı

Firari yüzbaşı, havalimanında sahte kimlikle yakalandı

Toprağa gömmüşler! Hain pusu böyle ortaya çıktı

Toprağa gömmüşler! Hain pusu böyle ortaya çıktı

Günlük burç yorumları 27 Şubat Çarşamba (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

ABD'li kimyager kadından filmleri aratmayan uyuşturucu sevkiyatı

ABD'li kimyager kadından filmleri aratmayan uyuşturucu sevkiyatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.