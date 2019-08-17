HABER

Sarıkamış’ta araç motoruna giren iki kedi 4 saatte kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 08:55 | Son Güncelleme

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde bir aracın motor kısmına giren yavru iki kedi, mahalle sakinleri tarafından yaklaşık 4 saat süren operasyon sonucu kurtarıldı.Sarıkamış’ın Erenler Mahallesi’nde bir kişi gittiği sünnet düğününün önüne park ettiği ve kendisine ait aracın motor kısmından kedi sesi geldiğini fark etti.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde bir aracın motor kısmına giren yavru iki kedi, mahalle sakinleri tarafından yaklaşık 4 saat süren operasyon sonucu kurtarıldı.
Sarıkamış’ın Erenler Mahallesi’nde bir kişi gittiği sünnet düğününün önüne park ettiği ve kendisine ait aracın motor kısmından kedi sesi geldiğini fark etti. Aracının kaportasını açarak sesin geldiği yere bakan Faruk Erdoğdu, motor kısmında yavru iki kedinin sıkışmış olduğunu gördü. Yavru kediyi kendi imkanıyla çıkarmaya çalışan Faruk Erdoğdu sonuç alamayınca kısa sürede olay yerine gelen mahalle sakinleri yaklaşık 4 saati bulan çalışma sonunda, yavru kediyi aracın motor kısmından çıkardı.
Kediyi kurtarmak için büyük bir çaba sarf ettiğini dile getiren Faruk Erdoğdu mahalle sakinlerine teşekkür etti.
Erdoğdu, “Sarıkamış’ta Erenler Mahallesinde sünnet düğününe katıldık. Düğünün bitişinde aracımızla düğün yerini terk ederken aracın motor kısına kedinin girdiğini fark ettik. Bütün düğüne katılan misafirlerle büyük bir çaba göstererek kediyi nihayet çıkararak kediyi kurtardık. Büyün duyarlı vatandaşlara teşekkür ederim” dedi.
Ekmek verilen yavru kediler, bir süre sonra gözden kayboldu.

Sarıkamış’ta araç motoruna giren iki kedi 4 saatte kurtarıldı

Sarıkamış’ta araç motoruna giren iki kedi 4 saatte kurtarıldı

Sarıkamış’ta araç motoruna giren iki kedi 4 saatte kurtarıldı

Sarıkamış’ta araç motoruna giren iki kedi 4 saatte kurtarıldı

Sarıkamış’ta araç motoruna giren iki kedi 4 saatte kurtarıldı

Sarıkamış’ta araç motoruna giren iki kedi 4 saatte kurtarıldı

Sarıkamış’ta araç motoruna giren iki kedi 4 saatte kurtarıldı

Sarıkamış’ta araç motoruna giren iki kedi 4 saatte kurtarıldı

Sarıkamış’ta araç motoruna giren iki kedi 4 saatte kurtarıldı

Sarıkamış’ta araç motoruna giren iki kedi 4 saatte kurtarıldı

Sarıkamış’ta araç motoruna giren iki kedi 4 saatte kurtarıldı

Sarıkamış’ta araç motoruna giren iki kedi 4 saatte kurtarıldı

Sarıkamış’ta araç motoruna giren iki kedi 4 saatte kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Eski gelinini pompalı tüfekle öldürdü

Korkunç olay! Eski gelinini pompalı tüfekle öldürdü

Bakan Soylu'dan çarpıcı deprem açıklamaları! 'Bugün böyle bir şey olduğunda...'

Bakan Soylu'dan çarpıcı deprem açıklamaları! 'Bugün böyle bir şey olduğunda...'

Sosyal medyadan duyurdu: Güzergahları yüzde 8 azalttı

Sosyal medyadan duyurdu: Güzergahları yüzde 8 azalttı

Son şampiyona Denizli'de şok

Son şampiyona Denizli'de şok

Pes dedirten olay! Hastanede tartıştığı 'sözlüsüne' öyle bir şey yaptı ki...

Pes dedirten olay! Hastanede tartıştığı 'sözlüsüne' öyle bir şey yaptı ki...

Meteoroloji'den bir uyarı daha! Geliyor

Meteoroloji'den bir uyarı daha! Geliyor

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Malatya'da deprem!

Malatya'da deprem!

İzmir'de 34'ü çocuk 106 göçmen yakalandı

İzmir'de yakalandılar! Aralarında çocuklar da var

Son dakika: Sancaktepe'de 6 katlı binada patlama

Sancaktepe'de 6 katlı binada patlama

Muğla Valiliği'nden Ali Çetin'in darp edildiği iddialarına açıklama

Bu olay gündemi sarsmıştı! Valilik'ten iddialara açıklama

Tokat'ta düğünde maganda dehşeti!

Rastgele ateş açtı! Düğünde maganda dehşeti

Gölcük depremi anma töreninde duygusal anlar

Gölcük depremi anma töreninde duygusal anlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.