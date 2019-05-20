Sarıkamış’ta arazi kavgasında hayatını kaybeden 6 kişi defnedildi

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 6 kişi toprağa verildi.

Sarıkamış ilçesine bağlı Çamyazı köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren aynı aileden H.G., M.G., B.G., R.G. ve N.G. ile A.P.’nin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından köye gönderildi. Köyde kılınan cenaze namazının ardından cenazeler toprağa verildi. Cenaze törenine Kars Valisi Türker Öksüz, Sarıkamış Kaymakam Vekili Ercan Öter, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve çok sayıda vatandaş katıldı.

