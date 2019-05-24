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Sarıkamış’ta arazi kavgasından 6 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 18:02 | Son Güncelleme

Sarıkamış’ta arazi yüzünden çıkan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi.

Sarıkamış’ta arazi yüzünden çıkan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 13 kişiden 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sarıkamış’a bağlı Çamyazı köyünde komşu iki aile arasında 19 Mayıs 2019 tarihinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 13 kişinin Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı’daki işlemleri tamamlandı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler önce sağlık kontrolü, ardından da yoğun güvenlik önlemleri altında Sarıkamış Cumhuriyet Savcılığına çıkarıldı. Şüpheliler, sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Tekrar ifadeleri alınan şüphelilerden R.K., H.K., K.K., A.K. ve A.K. ile kadın şüpheli N.K. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden A.K., İ.K., H.K. Ö.K., F.Y., R.K. ve F.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaya karışan ve olayın ardından kaçan 4 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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