HABER

Sarıkamış’ta ayı saldırısı: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 09:48 | Son Güncelleme

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde bir kişi ayı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre Sarıkamış’a bağlı Kazıkaya Köyü’nde yaşayan N.P.

Sarıkamış’ta ayı saldırısı: 1 ölü

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde bir kişi ayı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Sarıkamış’a bağlı Kazıkaya Köyü’nde yaşayan N.P. ormanlık alanda gezerken ayıyla karşılaştı. Ayının saldırısıyla ağır yaralanan N.P. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan N.P. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayı saldırısında hayatını kaybeden N.P. cenazesi Sarıkamış Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Minibüs TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralıMinibüs TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Enez'de lastik botta 36 kaçak göçmen yakalandıEnez'de lastik botta 36 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

Türkiye hakkındaki çirkin iddiayla ilgili dikkat çeken açıklama!

Türkiye hakkındaki çirkin iddiayla ilgili dikkat çeken açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da gece kulübü sahibine silahlı saldırı

Bursa'da gece kulübü sahibine silahlı saldırı

Resulayn, terörden tamamen temizlendi

Tamamen temizlendi!

4 arkadaşını yakarak öldüren zanlı hakkında istenen ceza belli oldu

Arkadaşlarını yakarak öldürmüştü! Flaş gelişme

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Oğlunun bıçakladığı baba, 'sonuçta evlattır' dedi, şikayetçi olmadı

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.