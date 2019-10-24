Sarıkamış’ta ayı saldırısı: 1 ölü

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde bir kişi ayı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Sarıkamış’a bağlı Kazıkaya Köyü’nde yaşayan N.P. ormanlık alanda gezerken ayıyla karşılaştı. Ayının saldırısıyla ağır yaralanan N.P. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan N.P. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayı saldırısında hayatını kaybeden N.P. cenazesi Sarıkamış Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

