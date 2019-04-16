Sarıkamış’ta heyelan

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde heyelan meydana geldi. Bölgede güvenlik tedbiri alan ekiplerin çalışması sırasında devam eden toprak kayması cep telefonu ile görüntülendi.

İlçede sabah saatlerinde Sarıkamış Jandarma Trafik tim komutanlığının trafik görev esnasında Kars Sarıkamış - Erzurum Horasan karayolunun 26’ncı kilometresinde meydana gelen heyelanı tespit etmesi neticesinde büyük bir facia atlatıldı.

Heyelanı hemen fark eden jandarma trafik ekipleri yetkililerle iletişime geçerek büyük bir faciayı önledi.

Olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemi aldı. Bir süre trafiğe kapalı olan yol trafiğe açıldı.

