Sarıkamış’ta kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kars ve Sarıkamış’ta beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı.

Sarıçam ormanları ve kristal kar özelliğiyle Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden birisi olan Sarıkamış’a yağmaya başlayan kar vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

