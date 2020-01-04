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  4. Sarıkamış’ta kardan şehit askerler heykeli

Sarıkamış’ta kardan şehit askerler heykeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 16:25 | Son Güncelleme

Sarıkamış’ta kardan şehit askerler heykelinin açılışı yapıldı.105 yıl önce Sarıkamış Harekatı’nda şehit düşen 90 bin askerin anısına yapılan kardan şehit askerler heykelinin açılışı yapıldı.

Sarıkamış’ta kardan şehit askerler heykelinin açılışı yapıldı.
105 yıl önce Sarıkamış Harekatı’nda şehit düşen 90 bin askerin anısına yapılan kardan şehit askerler heykelinin açılışı yapıldı. Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezindeki Kütük Evin önünde yapılan kardan heykeller eksi 15 derece soğukta, yaklaşık 200 kamyon kar taşınarak 9 kişi tarafından bir haftada yapılmıştı. Kardan askerlerin heykellerinin açılışı yoğun ilgi gördü.
Kardan heykellerin üzerinde bulunan dev Türk bayrağı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç, Kars Valisi Türker Öksüz, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın ve protokol üyeleri tarafından kaldırılarak açılış gerçekleştirildi.
Daha sonra kardan yapılan asker heykelleri üzerine kırmızı karanfiller bırakıldı.

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