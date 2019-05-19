HABER

Sarıkamış'ta katliam gibi arazi kavgası: 6 ölü, 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2019 18:12 | Son Güncelleme

KARS'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Çamyazı köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada, ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Sarıkamış'ta katliam gibi arazi kavgası: 6 ölü, 5 yaralı

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Çamyazı köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada, ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Jandarma, köyde geniş güvenlik önlemi aldı.
Sarıkamış ilçesine 31 kilometre uzaklıktaki Çamyazı köyünde, arazi nedeniyle husumetli olan Atagün ve Korkmaz ailelerinin fertleri arasında bugün öğleden sonra yine tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada, ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü. İki aileden 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.
İhbar üzerine köye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Sarıkamış ve Kars Harakani Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.
Jandarma olayların daha fazla büyümemesi için hem köyde hem de yaralıların bulunduğu hastanelerde geniş güvenlik önlemi aldı.

FOTOĞRAFLI

Sarıkamış'ta katliam gibi arazi kavgası: 6 ölü, 5 yaralıSarıkamış'ta katliam gibi arazi kavgası: 6 ölü, 5 yaralıSarıkamış'ta katliam gibi arazi kavgası: 6 ölü, 5 yaralıSarıkamış'ta katliam gibi arazi kavgası: 6 ölü, 5 yaralı

PARTNER18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!
Apartmanın 7'nci katından ölüme atladıApartmanın 7'nci katından ölüme atladı
Kiracının yaraladığı ev sahibinin oğlu, hastanede öldüKiracının yaraladığı ev sahibinin oğlu, hastanede öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van'da 'gökyüzündeki gözler' düşmana korku salıyor

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Adım adım 19 Mayıs

Adım adım 19 Mayıs

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.