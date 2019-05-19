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Sarıkamış'ta katliam gibi arazi kavgası: 6 ölü, 5 yaralı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2019 18:54 | Son Güncelleme

VALİ ÖKSÜZ'DEN AÇIKLAMA Kars Valisi Türker Öksüz, Sarıkamış Çamyazı köyündeki olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de yaralandığını açıkladı.

VALİ ÖKSÜZ'DEN AÇIKLAMA
Kars Valisi Türker Öksüz, Sarıkamış Çamyazı köyündeki olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralalırdan birinin korucu olduğunu belirten Vali Öksüz, birinin de 15 yaşında çocuk olduğunu söyledi. Olayla ilgili incelemenin sürdüğünü, yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ağır olduğunu ifade eden Vali Öksüz, Kars Emniyet Müdürlüğü'nün Sarıkamış'a çevik kuvvet ve özel harekat polisi desteği gönderdiğini kaydetti. Olayın eskiye dayalı bir arazi davası olduğunu vurgulayan Vali Öksüz, köyde geniş güvenlik önlemi alındığını bildirdi.

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