Sarıkamış'ta kavga ölü ve yaralılar var-2

'KALAŞNİKOF SİLAHLA EVİ TARADILAR'

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Çamyazı köyünde meydana gelen olaydan sonra yaralanan bir kişiyle birlikte Kars Harakani Hastanesi'ne gelen Orhan Atagün, Göçmen ve Korkmaz aileleri arasındaki arazi kavgasının bir ay önce başladığını ileri sürdü. Kalaşnikof silah kullananlardan birinin de güvenlik korucusu olduğunu söyleyen Orhan Atagün, "Korkmaz ailesi tarafları ellerinde Kalaşnikof silahlarla önce mahalleyi taradı. Mermiler üzerimizden geçiyordu. Kimisi çeşitli yerlerinden yaralandı, kimisi sipere yatarak kurtuldu. Saldırganlar sonra bir eve girerek içeriyi taradılar" dedi.

Bu arada silahlı kavgada ağır yaralanan Enver, Önder ve Yılmaz Göçmen, Harakani Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

