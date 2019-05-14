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Sarıkamış'ta kaybolan 3 yaşındaki Nurcan aranıyor (2) - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2019 13:51 | Son Güncelleme

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde, pazar günü oyun oynarken, kaybolan Nurcan Sade (3), arama çalışmalarına rağmen henüz bulunamadı.

Sarıkamış'ta kaybolan 3 yaşındaki Nurcan aranıyor (2) - Yeniden

Hümeyra PARDELİ- Zafer KUMRU/SARIKAMIŞ (Kars), (DHA) - KARS'ın Sarıkamış ilçesinde, pazar günü oyun oynarken, kaybolan Nurcan Sade (3), arama çalışmalarına rağmen henüz bulunamadı. Ekiplerin aramalarını yoğunlaştırdığı köydeki dere kenarında, küçük kızın eteği bulundu. Anne Yadigar Sade, "Kedi sesi gelince çocuklar, peşinden koşmuşlar. Nurcan da onların peşinden gitmiş. O saatten itibaren kayboldu" dedi.
Sarıkamış'a 49 kilometre uzaklıktaki Ortakale köyünde yaşayan Yadigar (39)- Hayrettin (41) Sade çiftinin en büyüğü 18 yaşında, en küçüğü 3 aylık olan 8 çocuğundan 7'ncisi Nurcan, 12 Mayıs Pazar günü saat 12.00 sıralarında, evlerinin önünde oynarken kayboldu. Yadigar Sade, kızını çevrede göremeyince panikle eşi Hayrettin Sade'ye haber verdi. Sade çifti, köylülerle birlikte yapılan aramadan sonuç alamayınca jandarmaya bilgi verdi.
İhbarla olay yerine gelen jandarmanın çağrısı üzerine köydeki aramalara Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri katıldı. Köylüler ve köy korucularının katıldığı, iz takip köpeği 'Atak'ın kullanıldığı arama çalışmaları, Nurcan'ın düşmüş olabileceği tahmin edilen köy merkezi yakınındaki derede yoğunlaştırıldı. Dere kenarını tarayan ekipler, köyün girişinde kırmızı- siyah renklerde etek buldu. Baba Hayrettin Sade, eteğin, kızına ait olduğunu söyledi. Ekipler, bunun üzerine çalışmalarını derede sürdürdü.
Kızının pazar günü evlerinin önünde oynadığını anlatan Yadigar Sade, "Kedi sesi gelince çocuklar, peşinden koşmuşlar. Nurcan da onların peşinden gitmiş. Bir süre sonra çocuklar, geri döndü ancak Nurcan yoktu. Kızım o saatten itibaren kayboldu" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Sarıkamış'ta kaybolan 3 yaşındaki Nurcan aranıyor (2) - YenidenSarıkamış'ta kaybolan 3 yaşındaki Nurcan aranıyor (2) - YenidenSarıkamış'ta kaybolan 3 yaşındaki Nurcan aranıyor (2) - YenidenSarıkamış'ta kaybolan 3 yaşındaki Nurcan aranıyor (2) - Yeniden

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