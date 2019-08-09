HABER

Sarıkamış’ta kenevir operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2019 14:18 | Son Güncelleme

Sarıkamış’ta jandarma ekiplerince kenevir ekildiği tespit edilen 4 adrese operasyon düzenlendi.Sarıkamış Jandarma Karakolu Komutanlığı’na bağlı jandarma ve KOM ekiplerince 4 adrese operasyon düzenlendi.

Sarıkamış’ta jandarma ekiplerince kenevir ekildiği tespit edilen 4 adrese operasyon düzenlendi.
Sarıkamış Jandarma Karakolu Komutanlığı’na bağlı jandarma ve KOM ekiplerince 4 adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda A.A.’nın bahçesinde 551, Ö.C.’nin bahçesinde 453, O.K.’ye ait bahçede 651 ve V.P.’nin bahçesinde de 5 bin 223 adet olmak üzere toplam 6 bin 768 adet kök kenevir ele geçirildi. Ele geçirilen kenevirleri muhafaza altına alan jandarma ekipleri, olayla ilgili şüpheli 4 kişiyi gözaltına aldı. Jandarma, muhafaza altına aldığı kenevirlerin her birisinden 10 adedini Kriminal Daire Laboratuarı’na incelenmek üzere gönderdi.
Jandarma ekipleri ele geçirdiği kenevirleri kontrollü bir şekilde yakarak imha etti. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

PARTNER Güzelliği ile büyülüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yengesi Güzelliği ile büyülüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yengesi
Zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan mahkumlardan 28'i taburcu edildiZehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan mahkumlardan 28'i taburcu edildi
Bedelli askerler yemin ettiBedelli askerler yemin etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

Adliyeden hastaneye! Eski eşi getirdi

Adliyeden hastaneye! Eski eşi getirdi

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da park yeri kavgasında iki grup birbirine girdi

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

Erzurum'da fuhuş operasyonu! 'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

Meteoroloji'den son hava tahmini uyarısı! (İstanbul'da havalar nasıl olacak?)

Sıcaklıklar artıyor

Ölümün böylesi! Otomobil şarküteriye daldı, iş yeri sahibi feci şekilde can verdi!

Ölümün böylesi! İş yerine dalan aracın altında can verdi!

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.