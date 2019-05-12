Sarıkamış’ta mayıs ayında kış ile bahar bir arada

Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimleri arasında yer alan Kars’ın Sarıkamış ilçesinde mayıs ayında kış ve baharın tüm güzelliği bir arada yaşanıyor.

Sarıçam ormanlarıyla çevrili ilçede, mayıs ayının ortalarına yaklaşılan bugünlerde, bir yandan karla kaplı ormanlar ile kar sularının coşturduğu dereler, diğer yandan ilkbaharın güzelliklerini sergileyen rengarenk çiçekler, kelebekler doyumsuz manzaralar oluşturuyor. Kara leylekler de sularda yiyecek arıyor.

Öte yandan kar sularıyla oluşan Keklik Şelalesi ise muhteşem görüntüsüyle büyülüyor.

Doğasever Şenay Vanlı, AA muhabirine yaptığı açılamada, Sarıkamış’ın bütün mevsimlerin bir anda yaşandığı ilgi çekici bir yer olduğunu söyledi.

Vanlı, "İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki 2 bin 368 rakımlı Aşıt Tepe'de Sarıçam ormanları, çiçekler, karlar, arılar, kelebekler... Doğayla birlikte yaşıyoruz. Sarıkamış dört mevsimin bir arada yaşandığı çok güzel bir yerdir." dedi.

