Sarıkamış'ta on binlerce kişi şehitler için yürüdü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yürüyüş sona erdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yanı sıra birçok ilden ve yurt dışından genç yaşlı on binlerce kişi, 1. Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve 90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla Sarıkamış ilçesinde bir araya geldi.

Kalabalık daha sonra "Asımın Nesli Asrın Yürüyüşünde" temasıyla düzenlenen etkinliğe katılmak üzere, harekat sırasında yoğun çatışmaların yaşandığı, birçok askerin çatışmada ya da donarak şehit düştüğü Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde toplandı.

Ellerinde Türk bayrakları bulunan on binlerce kişi, burada Kur'an-ı Kerim okuyup tekbir ve salavatlar getirerek şehitler için dua ettikten sonra soğuk hava ve kar yağışı altında Ay-Yıldızlı Tören Alanı'na doğru yürüyüşe geçti.