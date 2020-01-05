Sarıkamış'ta "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliği

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlerimizle vakti, zamanı, hiçbir imkanı heba etmeden, sunulan imkanlarla yarınlara yürümemiz lazım. Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde, güçlü vizyonuyla, donanımlı bir gençlik için çalışıyoruz." dedi.

Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "Asım'ın nesli asrın yürüyüşünde" sloganıyla düzenlenen "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliğine katılan Bakan Kasapoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yürüyüş sırasında AA muhabirine açıklamada bulundu.

Bakan Kasapoğlu, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaşlısı ve genciyle bir arada olduklarını ifade eden Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"O ruhu hissetmek, onlara güçlü bir şekilde taşımak ve gençlerimizde bu ruhun, bilincin var olmasını sağlamak bizim için önemli bir görev. Gerek Sarıkamış'taki yürüyüş gerek Çanakkale'deki 57. Alay yürüyüşümüz, çalışmalarımız açıkçası bu kutsal emaneti ilelebet payidar kılmak amacını taşıyor. Biz bu gençlerimizde bu ruhu, inancı görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu seneki tablo da bize bunu gösteriyor. Yarınların daha aydınlık olacağını müjdeliyoruz. Bu anlamda bugün çok mutluyuz."