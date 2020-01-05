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  4. Sarıkamış'ta "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliği

Sarıkamış'ta "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 13:52 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: - "Gençlerimizle vakti, zamanı, hiçbir imkanı heba etmeden, sunulan imkanlarla yarınlara yürümemiz lazım. Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde, güçlü vizyonuyla, donanımlı bir gençlik için çalışıyoruz" - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Gençlerimiz bizim göz bebeğimiz, incimiz, onlar bizim geleceğimiz. Türkiye'nin 21'inci yüzyılını yazacak gençlerimiz. Gençlerimizin kendilerine daha çok yatırım yaparak ülkemizin daha müreffeh, daha iyi bir hal alması için çok çalışmamız gerekiyor"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlerimizle vakti, zamanı, hiçbir imkanı heba etmeden, sunulan imkanlarla yarınlara yürümemiz lazım. Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde, güçlü vizyonuyla, donanımlı bir gençlik için çalışıyoruz." dedi.

Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "Asım'ın nesli asrın yürüyüşünde" sloganıyla düzenlenen "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliğine katılan Bakan Kasapoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yürüyüş sırasında AA muhabirine açıklamada bulundu.

Bakan Kasapoğlu, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaşlısı ve genciyle bir arada olduklarını ifade eden Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"O ruhu hissetmek, onlara güçlü bir şekilde taşımak ve gençlerimizde bu ruhun, bilincin var olmasını sağlamak bizim için önemli bir görev. Gerek Sarıkamış'taki yürüyüş gerek Çanakkale'deki 57. Alay yürüyüşümüz, çalışmalarımız açıkçası bu kutsal emaneti ilelebet payidar kılmak amacını taşıyor. Biz bu gençlerimizde bu ruhu, inancı görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu seneki tablo da bize bunu gösteriyor. Yarınların daha aydınlık olacağını müjdeliyoruz. Bu anlamda bugün çok mutluyuz."

Kasapoğlu, gençleri çok önemsediklerini ve gençlerin büyük katılımla yürüyüşte yer aldığını belirterek "Gençlerimizle vakti, zamanı, hiçbir imkanı heba etmeden, sunulan imkanlarla yarınlara yürümemiz lazım. Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde, güçlü vizyonuyla, donanımlı bir gençlik için çalışıyoruz." diye konuştu.

- "Sarıkamış olmasaydı, Çanakkale olmazdı"

Bakan Pakdemirli de Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılında şehitleri andıklarını söyledi.

Ecdadın bir asır önce vatan topraklarını korumak için mücadele ettiğini belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"105. yıl sonra aynı coğrafyada askerlerimizin ayak bastığı topraklarda, onları hatırlayarak rahmetle minnetle anarak yolumuza devam ediyoruz. Kıtlık içerisinde yaşanan Birinci Dünya Savaşı içerisinde yaşamış oldukları şartlar, vermiş olduğumuz şehitlerimiz, bir dram meselesi ama aynı zamanda bizim için kahramanlık abidesidir. Sarıkamış olmasaydı, Çanakkale olmazdı, Çanakkale olmasaydı İstiklal Harbi, bugünkü Türkiye'miz olmazdı."

Pakdemirli, gençlerin gelecek için çok önemli ve değerli olduğunu dile getirerek, "Gençlerimiz bizim göz bebeğimiz, incimiz, onlar bizim geleceğimiz. Türkiye'nin 21'inci yüzyılını yazacak gençlerimiz. Gençlerimizin kendilerine daha çok yatırım yaparak ülkemizin daha müreffeh, daha iyi bir hal alması için çok çalışmamız gerekiyor." dedi

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