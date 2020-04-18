HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sarıkamış’ta yılkı atları doğal ortamda görüntülendi

Sarıkamış’ta yılkı atları doğal ortamda görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2020 08:15 | Son Güncelleme

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yılkı atları doğal ortamında görüntülendi.

Sarıkamış’ta sahipleri tarafından serbest bırakılan yılkı atları, doğal yaşam alanlarında sürü halinde yaşıyor. İlçe merkezine yakın ovada yaşayan at sürüsü kameralar tarafından görüntülendi. Kendi başlarına sürü halinde gezen atlar, ilginç görüntülere neden oldu. İnsandan kaçan at sürülerinin kendi imkanlarınca beslenerek yaşadığı görüldü.

Doğa tutkunlarından Muhammet Ali Koçak yaptığı açıklamada, "Fotoğraf çekmek için Çatak bölgesine gittiğimde bir anda karşımda çok sayıda yılkı atını gördüm. Gördüğüm manzara beni gerçekten büyüledi. Doğanın ortasında yılkı atı sanki doğanın onlara sunduğu özgürlükle dans edercesine karşımda koşturuyorlardı. İnanılmaz bir manzaraydı. Hatta bazılarının bana poz verdiklerini bile düşündüm. Hemen fotoğraf makinamı çıkartıp bu anları ölümsüzleştirdim.” Şeklinde konuştu.
Arazide yaşam mücadelesi veren atlar, hemen ilçenin yanı başından geçen su akıntısına gelerek buradan su ihtiyaçlarını karşılıyor. Su ihtiyacını karşılayan at sürüsü daha sonra ovaya yayılıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Anne sana hiç dokunamayacak mıyım?' Koronavirüsü bir de onlardan dinleyin 'Anne sana hiç dokunamayacak mıyım?' Koronavirüsü bir de onlardan dinleyin
Halkalı’da yanan kağıt fabrikası 15 saat sonra kontrol altına alındıHalkalı’da yanan kağıt fabrikası 15 saat sonra kontrol altına alındı
Ünlü profesörden dünyaya Atatürk’lü mesajÜnlü profesörden dünyaya Atatürk’lü mesaj
1/
Anahtar Kelimeler:
Kars Sarıkamış Yılkı Atları

En Çok Okunan Haberler

'Hastaneye ilk yattığım an…' dedi, paylaştı

'Hastaneye ilk yattığım an…' dedi, paylaştı

Merkez Bankası açıkladı! Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Merkez Bankası açıkladı! Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

FETÖ’nün kilit ismi koronavirüsten öldü

FETÖ’nün kilit ismi koronavirüsten öldü

Hatay'da 4 kişiyi öldüren şüphelinin iskeleti bulundu

Hatay'da 4 kişiyi öldüren şüphelinin iskeleti bulundu

Koronavirüslü hastaları gizleyen muhtar görevden uzaklaştırıldı

Koronavirüslü hastaları gizleyen muhtar görevden uzaklaştırıldı

Sağlık Bakanı Koca'dan Ercüment Ovalı açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan Ercüment Ovalı açıklaması

İlginizi Çekebilir

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama

Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İstanbul'da eczane çalışma saatlerine yeni düzenleme

İstanbul'da eczane çalışma saatlerine yeni düzenleme

Salda Gölü'nde dikkat çeken görüntü!

Salda Gölü'nde dikkat çeken görüntü!

Diğer Haberler
Hastanede tedavi görürken, oğluyla koronavirüse yakalandı

Hastanede tedavi görürken, oğluyla koronavirüse yakalandı

Camını kırıp, içeri girdiği bankada yakalanan şüpheli: Benim adım felaket

Polise yakalandı 'Benim adım felaket' diye bağırdı

Halkalı’da yanan kağıt fabrikası 15 saat sonra kontrol altına alındı

Halkalı’da yanan kağıt fabrikası 15 saat sonra kontrol altına alındı

Kısıtlama saatlerinde alkollü yakalandılar, ortalığı birbirine kattılar

Alkollü yakalandılar, ortalığı birbirine kattılar

Havaya ateş eden şüpheliler gözaltına alındı! 'Bir saat sonra çıkarız'

Havaya ateş eden şüpheliler gözaltına alındı! 'Bir saat sonra çıkarız'

Art arda 2 aracın çarptığı genç hayatını kaybetti

Art arda 2 aracın çarptığı genç hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.