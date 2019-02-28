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Sarıkamış’ta yoğun kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 09:24 | Son Güncelleme

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.Kars’ın Sarıkamış ilçesinde sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü. İlçede iki gündür aralıksız yağan kar hayatı olumsuz etkiledi. Sabah kar yağışıyla karşılaşan vatandaşlar araçlarının üzerini temizlerken, temizlik işçileri ise kaldırımlarda çalışmalarına başladı.
Kars’ta etkili olan kar yağışıyla caddelerin beyaza bürünmesi, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar yağışı kent merkezinde etkili olmaya devam ediyor.

Sarıkamış’ta yoğun kar yağışı

Sarıkamış’ta yoğun kar yağışı

Sarıkamış’ta yoğun kar yağışı

Sarıkamış’ta yoğun kar yağışı

Sarıkamış’ta yoğun kar yağışı

Sarıkamış’ta yoğun kar yağışı

Sarıkamış’ta yoğun kar yağışı

Sarıkamış’ta yoğun kar yağışı

Sarıkamış’ta yoğun kar yağışı

Sarıkamış’ta yoğun kar yağışı

Sarıkamış’ta yoğun kar yağışı

Sarıkamış’ta yoğun kar yağışı

Sarıkamış’ta yoğun kar yağışı
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