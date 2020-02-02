Sarıkeçili Yörükleri "en değerli varlıklarını" depremzedeler için bağışladı

MERSİN (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Toros Dağları'nda, Anadolu'nun bin yıllık konargöçer yaşam tarzının son temsilcisi Sarıkeçili Yörükleri, "en değerli varlıkları" olarak gördükleri ve geçim kaynakları keçilerinden 100'e yakınını Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için bağışladı.

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye verilen desteklere Sarıkeçili Yörükleri de katıldı.

Yörükler, Sarıkeçililer Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanı Pervin Çoban Savran'a, depremzedeler için yardım yapmak istediklerini iletti.

Savran ve bazı gönüllü Yörükler, Mersin Büyükşehir Belediyesinin ulaşım desteğiyle Toroslar'daki göçerlerin çadırlarını ziyaret etti.

Depremzedeler için yapılacak yardıma duyarsız kalmayan Yörükler, geçim kaynakları sürülerinden keçi bağışında bulundu.

Yörüklerin bağışıyla toplanan yaklaşık 100 keçi, araçlara yüklenerek Gülnar ilçesindeki Mersin Büyükşehir Mezbahanesine götürüldü.

Burada kesilecek keçilerin etleri, paketlenerek belediyeye ait araçlarla deprem bölgesine ulaştırılacak.