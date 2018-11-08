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Sarıkeçili Yörükleri kışlaklarına dönüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 15:18 | Son Güncelleme

Konargöçer yaşam tarzının son temsilcilerinden Sarıkeçili Yörükleri, Konya ve Karaman yaylalarından kışı geçirecekleri Mersin'in sahil bölgelerine gelmeye başladı

MERSİN (AA) - Anadolu'daki bin yıllık konargöçer yaşam tarzını sürdüren Sarıkeçililer, Konya ve Karaman yaylalarından kışı geçirecekleri Mersin'in sahil bölgelerine gelmeye başladı.

Nisan ayı sonunda yaylalara göç eden, kışın yaklaşmasıyla da Akdeniz sahillerine inen Yörükler, göçlerinde artık genellikle motorlu araçlar kullanıyor.

Göçerlerin son temsilcilerinden olan ve yaz mevsimini Konya ile Karaman yaylalarında geçiren Sarıkeçili Yörükleri de kış aylarında konaklayacakları Mersin'in Silifke, Erdemli, Gülnar ve Aydıncık ilçelerine gelmeye başladı.

Sarıkeçililer Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Bayram Gök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önemli bir kültürün son temsilcilerinin her geçen gün artan sıkıntılarla yaşamlarını sürdürdüğünü anlattı. Yörüklerin yaylalardan sahillere, sahillerden de yaylalara beraberlerinde geçim kaynakları olan keçilerle yolculuk yaptığını ifade eden Gök, Akdeniz Bölgesi'nde yaklaşık 200 Sarıkeçili ailesi olduğunu söyledi.

Ailelerin bir kültürü yaşatmaya çalıştığına dikkati çeken Gök, "Doğduğumuz günden bu yana hayvancılıkla uğraşıyor, göçüp konuyoruz." dedi.

Gök, kış aylarını sahil bölgesinde geçirdikten sonra yeniden yaylaların yolunu tutacaklarını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Sarıkeçili yörükleri

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