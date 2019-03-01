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Sarıkız Muhtarı Günaçar'ın son görüştüğü kişi, gizlice tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 19:55 | Son Güncelleme

BALIKESİR?in Edremit ilçesinde, otomobilinde tabancayla başından vurulmuş halde cesedi bulunan Sarıkız Mahallesi Muhtarı Nuray Günaçar?ın (41) son görüştüğü Hüseyin G.?nin jandarma tarafından gözaltına alınıp, gizlice sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı ortaya çıktı.

BALIKESİR?in Edremit ilçesinde, otomobilinde tabancayla başından vurulmuş halde cesedi bulunan Sarıkız Mahallesi Muhtarı Nuray Günaçar?ın (41) son görüştüğü Hüseyin G.?nin jandarma tarafından gözaltına alınıp, gizlice sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı ortaya çıktı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
31 Mart yerel seçimlerde yeniden muhtar adayı olan Edremit ilçesi Sarıkız Mahalles Muhtarı Nuray Günaçar, geçen Çarşamba günü saat 17.30 sıralarında Edremit-Kızılkeçili Yolu'nda park halindeki otomobilinde başından vurulmuş olarak bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri evli ve 2 çocuk annesi Günaçar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bursa Adli Tıp Kurumu'na otopsi için gönderilen Muhtar Günaçar'ın cenazesi, yakınları tarafından alınarak bugün Akçay'a getirildi. Nuray Günaçar, Merkez Cami'nde cuma namazına müteakip klılınan cenaze namazının ardından Kızılkeçi Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi. Mahalle sakinleri, dostları ve siyasetçiler tarafından son yolculuğuna uğurlanan Nuray Günaçar?ın eşi Kerim Günaçar ile oğlu Sefa Günaçar'ın ayakta güçlükle durduğu gözlendi. Cenazeye katılan Edremit eski Belediye Başkanı Tuncay Kılıç, "Akçay?da çok sevilen, çok çalışkan ve iyi bir insandı. Bizim kardeşimiz gibiydi. Rahmetli ile beraber çalışma dönemimiz oldu. Çok üzücü bir olay, üzüldük. Kendisine son görevimizi yapmaya geldik. Akçay?ımızın, Edremit?imizin başı sağolsun. Yakınlarına sabırlar diliyorum" dedi. Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı soruşturmanın gizliliği bulunduğunu belirterek, konuyla ilgili soruları yanıtlamadı.
EN SON BULUŞTUĞU KİŞİ GİZLİCE TUTUKLANDI
Jandarma yürüttüğü soruşturma kapsamında Muhtar Nuray Günaçar?ın ölümünden önce Hüseyin G. isimli bir kişiyle beraber olduğunu belirledi. Jandarmanın elde ettiği bilgilere göre; Günaçar, saat 17.00 sıralarında Hüseyin G.?yi Kızılkeçili Mahallesi'ndeki zeytinlik alana çağırdı. Buraya Muhtar Nuray Günaçar 10 AAB 105 plakalı otomobili ile, Hüseyin G. de 59 FA 550 plakalı aracıyla geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Seçimle ilgili sıkıntıları olduğu öne sürülen Günaçar, yaşadığı olayları Hüseyin G.?ye anlattı. Yine iddiaya göre beraber geçirdikleri 6 saatlik süre içinde Günaçar, tabancası ile birkaç kez intihara teşebbüs etti. Her teşebbüsü ise Hüseyin G. engelledi.
Gözaltına alınan Hüseyin G. ifadesinde yanından ayrıldığı sırada muhtarın kendisini aracına çağırdığını, bu sırada boynuna dayadığı ruhsatlı tabancasını ateşlediğini anlattı. Günaçar için sağlık görevlilerini kendisinin çağırdığını ifade eden Hüseyin G., jandarma tarafından gizlice adliyeye sevk edilerek, tutuklandı.
Nuray Günaçar?ın ölümünün intihar mı, yoksa cinayet mi olduğu ise, Bursa Adli Tıp Kurumu?ndan gelecek rapor ile belli olacak.

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