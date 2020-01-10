"Sarılık bir hastalık değil hastalığın belirtisidir"

Prof. Dr. Onur Yaprak, "Sarılık, safra pigmentinin yani bilirubinin kanda artışına bağlı olarak göz, cilt ve mukozaların sarıya boyanmasını ifade eder. Sarılık bir hastalık değil, bir rahatsızlığın belirtisidir ve birçok durumda ortaya çıkabilir." dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Bölümü’nden Prof. Dr. Onur Yaprak, cilt ve gözde sararmayla kendini belli eden sarılığın nedenleri, belirtileri, teşhis ve tedavisi konusunda bilgi verdi. Genel kanının aksine sarılığın bir hastalık değil başka bir hastalığın belirtisi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Onur Yaprak, "Vücudun kandaki atık madde bilirubini doğru işleyememesi durumunda cilt ve gözdeki beyaz kısımlar sarımsı renge dönüşür. Bazı sarılık tiplerinde ise idrar rengi çay rengi gibi koyulaşır ve dışkı rengi kahverenginden beyaza doğru açılır. Sarılık her yaşta görülebilir. İltihaplanan karaciğer veya tıkanmış bir safra kanalı sarılığın nedeni olabilir." ifadelerini kullandı.

Nedir, nasıl teşhis edilir?

Sarılığın teşhisinin kan tahliliyle konulduğunu anlatan Prof. Dr. Onur Yaprak, "Kan tahlilindeki bilirubin düzeyi normalde 0.3-1.2 mg/dl civarındadır. Bu değer 2.5-3.0 mg/dl’ye erişirse sarılık gelişmiş demektir. Yaşlanmış kan alyuvarlarının parçalanması sonucu oluşan bilirubin maddesinin indirekt ve direkt olarak iki farklı tipi vardır. Her iki tipten birinin veya ikisinin birden artışıyla toplam bilirubin değeri yükselir" değerlendirmesinde bulundu.