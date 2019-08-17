HABER

Sarım Çay’ına düşen 13 yaşındaki çocuk boğularak öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2019 15:32 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde Sarım Çayı kenarında aileleri ile birlikte piknik yapan ve burada oyun oynayan 2 çocuk çaya düştü.

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde Sarım Çayı kenarında aileleri ile birlikte piknik yapan ve burada oyun oynayan 2 çocuk çaya düştü. Çocuklardan 13 yaşındaki Taha Ersancan boğularak hayatını kaybederken, 15 yaşındaki Semanur Ersancan ise ağır yaralı olarak sudan çıkarılarak ambulans helikopter ile Diyarbakır’a sevk edildi.
Olay, Diyarbakır’ın Kulp ilçesi Sarım Çayı kenarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ersancan ailesi fertleri Sarım Çayı kenarında piknik yaptığı sırada çocuklardan Taha Ersancan (13) ile ablası Semanur Ersancan (15) ile birlikte suya düşerek sürüklendi.
Durumu fark eden aile fertleri ile çevredeki vatandaşlar çocukları kurtarmak için büyük caba harcarken, çocukları sudan çıkararak durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen 13 yaşındaki Taha Ersancan hayatını kaybederken, ablası Semanur Ersancan ise, ambulans ile önce Kulp Dr. Abdullah Biroğlu Devlet Hastanesine buradan da ambulans helikopter ile Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları hastanesine sevk edildi.
Taha Ersancan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürülürken, Semanur Ersancan’ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Güvenlik güçleri olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

Gece kavanoza koydu! Sabah uyandığında 37 yavrusu vardıGece kavanoza koydu! Sabah uyandığında 37 yavrusu vardı
Üsküdar'da yol çöktü! Şok görüntüÜsküdar'da yol çöktü! Şok görüntü
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralıOtomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Bu olay gündemi sarsmıştı! Valilik'ten iddialara açıklama

Bu olay gündemi sarsmıştı! Valilik'ten iddialara açıklama

Meltem Cumbul'dan İstanbul-İzmir otoyolunu öven Demet Akalın'a tepki

Meltem Cumbul'dan İstanbul-İzmir otoyolunu öven Demet Akalın'a tepki

'G.Saray'ı Falcao bile kurtaramaz'

'G.Saray'ı Falcao bile kurtaramaz'

Savaşın eşiğine geldiler! Trump dünyaya seslendi

Savaşın eşiğine geldiler! Trump dünyaya seslendi

Gerilim tırmanıyor: Yakalama kararı çıkarıldı

Gerilim tırmanıyor: Yakalama kararı çıkarıldı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Sakarya'da kan donduran cinayet!

Sakarya'da kan donduran cinayet!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üsküdar'da yol çöktü

Üsküdar'da yol çöktü! Şok görüntü

Sağanak yağış sonrası Maslak’ta feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralı

Sağanak yağış sonrası Maslak’ta feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralı

KKTC’de ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Kişisel bakım ürünleri Antarktika kıyılarını da kirletti

'Pes' dedirten olay! Antarktika'da bulundu

TEM'de feci kaza! 2'si çocuk 13 kişi yaralandı

TEM'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Büyük felaketin 20. yıl dönümü

Büyük felaketin 20. yıl dönümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.