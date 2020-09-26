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Sarımehmet Barajı'nın su seviyesi 10 metreye düştü! vatandaşlar endişeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 09:20 | Son Güncelleme

Van'ın Muradiye ilçesi sınırlarında bulunan Sarımehmet Barajı'nın su seviyesi 10 metreye kadar düştü. Baraj gölünde ağ kafes yöntemiyle alabalık üretimi yapanlar, suyun azalmasının devam etmesi durumunda yaklaşık bin ton alabalık ile baraj gölünde yaşayan balık türlerinin telef olacağını söyledi.

Sarımehmet Barajı'nın su seviyesi 10 metreye düştü! vatandaşlar endişeli

Van'ın Muradiye ilçesi sınırlarında bulunan 1 milyon 150 bin metreküp su kapasiteli, 10 bin metrekarelik alana sahip Sarımehmet Barajı yaz aylarında yaklaşık 12 bin hektarlık bir alanı sulamak için kullanılırken, baraj gölünde aynı zamanda ağ kafes balıkçılığı da yapılıyor. Baraj gölünün su seviyesi iddiaya göre baraj kapaklarının arızalanması nedeniyle son aylarda, 10 metreye kadar düştü. Bu durum hem bölgede yaşayanları hem de baraj gölünde ağ kafes yöntemiyle balıkçılık yapan işletmecileri tedirgin ediyor. Su seviyesinin daha da düşmesi halinde hem burada yetiştirilen alabalıklar hem de baraj gölünde bulunan diğer balık türleri telef olacak.

'BÖYLE DEVAM EDERSE ÇOK ZARAR GÖRECEĞİZ'

Baraj gölünde 10 yıldır balıkçılık yapan Turan Karagülle, bu yıl su seviyesinin çok düştüğünü belirterek, "Böyle devam ederse çok zarar edeceğiz. Şu anda su seviyesi 10 metrelerde ve biraz daha bu sorun devam ederse buradaki yaklaşık bin ton alabalık ve diğer türler yok olacak. Yetkililerin buna bir el atmasını istiyoruz. Baraj kapakları bozulmuş ve buradaki su azalıyor. Bu suyun azalması hem buradaki balık üreticilerini hem de çiftçilere büyük zarar verecek" dedi.

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YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİLER

Bölgede yaşayan ve olta balıkçılığı için baraj gölüne gelen Aydın Kara ise yıllardır baraj gölüne gidip geldiklerini ve su seviyesinin ilk defa bu kadar düştüğünü gördüklerini söyledi. Kara, "Baraj kapaklarında bir arızanın olduğunu biliyoruz. Bir an önce yetkililerin gelip buraya bakmalarını istiyoruz. Burada hem balık üretimi yapılıyor hem de birçok köye su buradan gidiyor. Burası kurursa eski haline geri döndürmek zor olur" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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