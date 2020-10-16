Sarımsağı hap gibi yutmak düşündüğünüz kadar faydalı değil! Çünkü...

Yemeklere verdiği aromatik lezzetle çoğu kişinin favorisi olan sarımsağın faydaları saymakla bitmez. Kokusu yüzünden topluluk içinde yenmesi pek tercih edilmese de bağışıklık güçlendirici etkisi ile özellikle soğuk algınlıklarının arttığı sonbahar-kış aylarında mutfağımızda mutlaka bulundurmamız gereken bir besin. Peki, sarımsağı hap gibi yutmak faydalı mı?

Bağışıklığı güçlendiren sarımsağın içeriğinde A, C ve B grubu vitaminleri, çeşitli enzimler ve birçok mineral bulundurur. Sarımsağın antimikrobiyal etkisi vardır. Bakteri, virüs, mantar ve parazitlere karşı etki gösterdiği görülmüştür.

KANSERDEN KORUR, KAN ŞEKERİNİ DENGELER

Yapılan çalışmalarda düzenli tüketildiğinde mide, prostat, göğüs, kolon ve daha birçok kanser türüne yakalanma riskini azalttığı gösterilmiştir.

Bazı çalışmalarda tümör oluşumunu engellediği ve gelişimini durdurduğu görülmüştür.

Antioksidan aktiviteye sahip birçok madde içerir. İçerdiği aminoasitler, C vitamini, selenyum ve diğer antioksidanlarla vücuda zarar veren maddeleri zararsız hale getirir, vücudu yaşlandıran, damarları hasara uğratan serbest radikallerden korur. Ayrıca sarımsak kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur.