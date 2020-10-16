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Sarımsağı hap gibi yutmak düşündüğünüz kadar faydalı değil! Çünkü...

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.10.2020 15:03 | Son Güncelleme

Doğal antibiyotik olarak anılan sarımsak, kokusu yüzünden bazıları tarafından çekinerek tüketilmektedir. Faydaları saymakla bitmeyen sarımsağı hap gibi yutmak işe yarıyor mu?

Sarımsağı hap gibi yutmak düşündüğünüz kadar faydalı değil! Çünkü...

Yemeklere verdiği aromatik lezzetle çoğu kişinin favorisi olan sarımsağın faydaları saymakla bitmez. Kokusu yüzünden topluluk içinde yenmesi pek tercih edilmese de bağışıklık güçlendirici etkisi ile özellikle soğuk algınlıklarının arttığı sonbahar-kış aylarında mutfağımızda mutlaka bulundurmamız gereken bir besin. Peki, sarımsağı hap gibi yutmak faydalı mı?

Bağışıklığı güçlendiren sarımsağın içeriğinde A, C ve B grubu vitaminleri, çeşitli enzimler ve birçok mineral bulundurur. Sarımsağın antimikrobiyal etkisi vardır. Bakteri, virüs, mantar ve parazitlere karşı etki gösterdiği görülmüştür.

KANSERDEN KORUR, KAN ŞEKERİNİ DENGELER

Yapılan çalışmalarda düzenli tüketildiğinde mide, prostat, göğüs, kolon ve daha birçok kanser türüne yakalanma riskini azalttığı gösterilmiştir.

Bazı çalışmalarda tümör oluşumunu engellediği ve gelişimini durdurduğu görülmüştür.

Antioksidan aktiviteye sahip birçok madde içerir. İçerdiği aminoasitler, C vitamini, selenyum ve diğer antioksidanlarla vücuda zarar veren maddeleri zararsız hale getirir, vücudu yaşlandıran, damarları hasara uğratan serbest radikallerden korur. Ayrıca sarımsak kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur.

SARIMSAĞI HAP GİBİ YUTMAK FAYDALI MI?

Sarımsağı yalnızca ezme, çiğneme gibi işlemler sonucunda içindeki enzimler aktifleşir, "allicin" isimli sarımsağın aktif ve yararlı öğesi oluşur. Bu nedenle hap gibi sarımsak yutmanın bir anlamı yoktur.

Sarımsağın faydalı özelliklerinden yararlanmak için çiğ olarak yemeklere eklenmeli ve çiğnenerek, doğranarak ya da ezilerek tüketilmelidir. Sarımsak yutmanın bilindiği gibi bir faydası yoktur.


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