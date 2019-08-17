HABER

Sarımsak festivalinde "temmuz" vurgusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 12:13 | Son Güncelleme

Kastamonu'nun sarımsağı ile ünlü Taşköprü ilçesinde düzenlenen 33. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali'nde tüketicilere "temmuz" vurgusu yapıldı - Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal: - "Bizim sarımsağımız temmuzun ilk haftası çıkar. Temmuzun ilk haftasından önce çıkan sarımsak Taşköprü sarımsağı değildir. Tüketiciler sarımsak alırken buna dikkat etmeli"

Taşköprü Belediyesince bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali'nde tüketiciler, temmuz ayından önce satılan ürünlerin Taşköprü sarımsağı olmadığı yönünde uyarıldı.

Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Taşköprü ilçesinde, Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali çerçevesinde düzenlenen yarışmayla "En Güzel Sarımsak" ve "En Güzel Buzağı" seçildi.

Kapalı Pazar alanında gerçekleştirilen yarışmalara 50 sarımsak üreticisi ile 50 buzağı yetiştiricisi katıldı.

Tarlalarında özenle yetiştirdikleri sarımsaklarıyla yarışmaya katılan üreticiler birincilik için mücadele etti. Jüri üyeleri tarafından sarımsaklar, büyüklüğüne, rengine ve tadına göre derecelendirildi.

Sarımsak yarışmasında, Alatarla köyünden katılanlar ilk üç dereceyi aldı. Yunus Ulu birinci, Alper Pamuk ikinci, Serhat Gökmen üçüncü oldu.

Buzağı yarışmasında ise Aşağı Çit köyünden Hasan Buğdaycı birinciliği, Haznedar köyünden Fatih Akyel ikinciliği ve Ethem Mahallesi'nden Sedat İyisan üçüncülüğü elde etti.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, gazetecilere yaptığı açıklamada, adına festivaller düzenledikleri Taşköprü sarımsağının en iyisini seçtiklerini söyledi.

Taşköprü'de tarımın yanı sıra hayvancılığın da yoğun bir şekilde yapıldığını anlatan Çatal, "Bizim sadece sarımsağımız değil çiftçiliğimiz ve hayvancılığımız da meşhur. O nedenle en güzel buzağı yarışmasını da gerçekleştirdik." dedi.

Her sarımsağın Taşköprü sarımsağı olmadığına işaret eden Çatal, şunları dile getirdi:

"Bizim sarımsağımız temmuzun ilk haftası çıkar. Temmuzun ilk haftasından önce çıkan sarımsak Taşköprü sarımsağı değildir. Tüketiciler sarımsak alırken buna dikkat etmeli. Bir de bizim sarımsağımız beyaz değildir, ince belli bir sarımsaktır. Aromasından da çok kolaylıkla bilinebilir."

Yetiştirdiği sarımsak ile birinciliği kazanan Yunus Ulu ise bu yıl 12 dekar alanda ekim yaptığını söyledi.

Sarımsaklarına gözü gibi baktığını anlatan Ulu, "Az üretiyorum ama güzel bakıyorum. Sarımsak işi, evde bildiğimiz bir çocuk büyütmek gibi. Çocuğunuz ağladığı zaman gece saate bakmadan kalkıp bakımını yapıyorsunuz, sarımsak da aynı şekilde. Sarımsağımıza gece gündüz demeden özenle bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbullular yağmura hazırlıksız yakalandıİstanbullular yağmura hazırlıksız yakalandı
Reyhanlı'da mezarların tahrip edilmesiReyhanlı'da mezarların tahrip edilmesi
Biga’da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölüBiga’da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KASTAMONU Sarımsak Taşköprü taşköprü sarımsağı

En Çok Okunan Haberler

Bu olay gündemi sarsmıştı! Valilik'ten iddialara açıklama

Bu olay gündemi sarsmıştı! Valilik'ten iddialara açıklama

Savaşın eşiğine geldiler! Trump dünyaya seslendi

Savaşın eşiğine geldiler! Trump dünyaya seslendi

'G.Saray'ı Falcao bile kurtaramaz'

'G.Saray'ı Falcao bile kurtaramaz'

'G.Saray'ın tokat yemesi lazım'

'G.Saray'ın tokat yemesi lazım'

Gerilim tırmanıyor: Yakalama kararı çıkarıldı

Gerilim tırmanıyor: Yakalama kararı çıkarıldı

Sancaktepe'de 7 katlı binada patlama

Sancaktepe'de 7 katlı binada patlama

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi

Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da 14. Yeditepe Huzur Uygulaması

İstanbul'da dev uygulama! Havadan ve karadan abluka

Taksim Meydanı'nda turist kadın ile taksici arasında arbede

Taksim Meydanı'nda arbede!

Son dakika: Hakkari'de 6 terörist etkisiz hale getirildİ

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

Son dakika: Malatya'da deprem!

Malatya'da deprem!

İzmir'de 34'ü çocuk 106 göçmen yakalandı

İzmir'de yakalandılar! Aralarında çocuklar da var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.