Sarımsak Hasadı Başladı Üretici ve İşçi Zor Durumda

Gaziantep'te mevsimlik işçiler yaklaşık 40 derecelik hava sıcaklığında evlerine ekmek götürebilmek için tarlada sarımsak işçiliği yapıyor. Yaşları 14 ile 65 arasında değişen mevsimlik işçilerin sabah hava aydınlanmadan başlayan mesaileri bazen akşama kadar sürerken, kazandıkları para ile ise bir öğün yemek yemekte zorlanıyorlar. Günde 8-10 saat çalışarak kazandıkları 30 lira ile bazı işçiler ailesinin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırken, bazıları ise daha önceki borçlarını ödemek için uğraşıyor. Ekiminin ardından, sulama, otlarının temizlenmesi, sökülme, bağlanma, taşınma gibi bir çok aşamadan geçen sarımsak tarımından ise hem üretici hem de işçi, fiyatların az olmasından dolayı şikayetçi. Yetkililerin konuya el atmasını isteyen işçi ve üreticiler hayat pahalılığının karşında kazandıkları paranın yetersiz kaldığını ve geçinmekte zorlandıklarını ifade ediyorlar. Sarımsak üreticisi Aydın Bilici: “Ne üretici kazanıyor, ne de işçi” Şu anda sarımsak işinde hem üretici hem de işçinin para kazanamadığını söyleyen Sarımsak üreticisi Aydın Bilici, ''1 Kilo sarımsağın maliyeti 4- 5 lira, dışarıdan ihracat olduğu için de Türkiye'deki ürünler para etmiyor. Şu anda pazarda sarımsak zaten 5 liraya düştü. Yani ülkemizde çiftçilik şu anda ölü durumda. Hem yaşam zor, hayat pahalı hem de işçilik ve çiftçilik para kazandırmıyor artık. Bir evden 3-4 kişi geliyor bazen çalışmaya, geçimini sağlamaya çalışıyorlar. Biz şu anda Antep'ten buraya işçi getiriyoruz. Bazen buraya çadır kuruyoruz, çadırda kalıyorlar bazen de günlük 100 km gidiş geliş yapıyoruz. Gerçekten çiftçilik çok zor, mazot olmuş 6- 7 lira, traktörü, sulaması, işçi parası, nakliyesi, bize hiç bir şey kalmıyor'' dedi.

Yaklaşık 40 derecelik hava sıcaklığında güneşin altında çalışmanın zor olduğuna dikkat çeken mevsimlik İşçi Zehra Cengiz ''Gaziantep'ten buraya sarımsak hasadına geliyoruz. Sabaha karşı saat 3'te evden çıkıyoruz. Ramazan ayı olduğu için sahurumuzu yolda yapıyoruz. Saat 5'te işe başlıyoruz, saat 14'e kadar sürüyor. Buradaki işimiz, kış mevsiminde gelip sarımsakların arasındaki yabani otları temizledik, sonra sökümünü yaptık, şimdi de bağ yapıyoruz. Buradan da başka bir yere götürüp orada temizliğini ve kasalama işlemini yapacağız. İşimiz çok zor, bir de oruçlu olunca havanın sıcaklığında çalışmak daha da zor oluyor'' şeklinde konuştu. Cengiz: “Bir günde kazandığımız para akşam yemeğine bile yetmiyor” Zaman zaman çocuklarını okuldan alarak işe getirmek zoruna kaldığını belirten mevsimlik işçi Zehra Cengiz, ''Biz buraya keyfimizden gelmiyoruz, hayat çok zor, çocuklarımızı geçindirmek zorundayız. Çocuklarımızı bazen okula gönderemiyoruz buraya gelip çalıştıkları için. Ve en kötüsü de işçilik çok ucuz. Gün boyu bu zor şartlarda çalışarak kazandığımız paraya bir akşam yemeği bile zor yapıyoruz. Eşim cezaevinde, 2 tane çocuğumun geçimini ben sağlamaya çalışıyorum. İşe gelirken trafik kazası geçirdik, benim hem burnum, hem çenem kırıldı'' ifadelerini kullandı.