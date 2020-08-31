KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Sarımsak turşusu nasıl yapılır

Sarımsak turşusu nasıl yapılır

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sarımsaksız yemek olmaz, diyenlerden misiniz? Bahar ve yaz ayları sarımsaksız geçmez, diyenlerdenseniz turşu tam size göre! Fasulye, zeytinyağlı ya da sıcak hemen hemen her yemeğin yanına yakışan sarımsak turşusu ile damağınızı şenlendirebilir, midenize bayram ettirebilirsiniz. Sarımsak turşusu ile bir yaz geçirmeye hazır mısınız?

Sarımsak turşusu nasıl yapılır

Kışa girerken bağışıklığınızı güçlendirin! Sarımsak turşusu kurmak için...

Doğal antibiyotik kaynağı sarımsak, insan vücuduna sayısız faydası ile birçok sofrada başroldedir. Tamamı doğal olan elma sirkesi ve sarımsağın buluştuğu nokta turşu, diyet listelerinde de ilk sıralarda yer alır. Lezzetine doyum olmayan sarımsak turşusu sofralarınızı lezzetlendirir.

LEZZETLİ TURŞUNUN MALZEMELERİ

  • 1 su bardağı elma sirkesi

  • 2 yemek kaşığı kaya tuzu

  • 500 ml su

  • 1 çay kaşığı tane ya da toz karabiber

  • 1 tatlı kaşığı toz şeker

  • 4 dal kereviz sapı

  • 2 dal taze biberiye

SARIMSAK TURŞUSU NASIL YAPILIR?

  • Sarımsakların dişlerini bir tencereye alıp üzerini geçene kadar su ve az miktarda da kaya tuzu ilave edebilirsiniz.

  • Kısa bir süre haşlanmasını bekleyebilirsiniz.

  • Sarımsakların suyunu süzüp buzlu ve soğuk suya alabilirsiniz. Bir süre sonra kabuklarını ayırabilirsiniz.

  • Kavanozun içerisine biberiye, kereviz sapı, sarımsak ve tane ya da toz karabiber ekleyebilirsiniz. Turşunun lezzetlendirme aşaması tamamlanmıştır!

  • Ardından, küçük bir sos tenceresinde az miktarda su, toz şeker ve kaya tuzunu ekleyerek kaynatabilirsiniz.

  • Ocaktan aldığınız salamura suyuna sirke ilave edebilirsiniz.

  • Salamura karışımını kavanoza ekleyip üzerini kapatabilirsiniz.

  • Isı ve ışık görmeyen serin bir yerde iki hafta kadar saklayabilirsiniz.

    PÜF NOKTALARA DİKKAT!

    • Turşuyu yaparken püf noktalara dikkat etmeniz gerekir. Seçtiğiniz sarımsakların baş tutması ve saplarının yeşil olması, tazeliğinin göstergesidir. Sarımsakların püsküllerini kesip sapı çıkararak ayıklamayı unutmayın! Biberiye ve kereviz saplarının bol suda yıkayıp ayıklayabilirsiniz. Kavanozlarınızın serin, temiz ve kurulanmış olması gerekir.

    SARIMSAK TURŞUSU DİYETİ İLE FİT BİR VÜCUT

    Diyet listelerinde de yer alan elma sirkeli sarımsak turşusunu yemek yemeden önce bir tatlı kaşığı içebilirsiniz. Tadının kötü olduğunu düşünürseniz, arkasından bir bardak su içmenizde fayda var. Akşam yemeğinden yarım saat önce turşu suyu tüketebilirsiniz. İki ay boyunca düzenli olarak uyguladığınız taktirde, basen ve göbek yağlarınıza veda edebilirsiniz. Diyetinize katkı sağlayan sarımsak turşusu sayesinde sağlıklı, canlı ve zinde bir vücuda sahip olabilirsiniz.

    SAYISIZ FAYDASI İLE SARIMSAK TURŞUSU

    Metabolizmayı hızlandırma özelliğine sahip olan turşu, kısa sürede yağlarınızdan kurtulmanızı sağlar. Tokluk hissi verdiği için acıkmanızı önler. Bağırsak hareketlerinizi hızlandırıp boşaltım ve sindirim sisteminizin rahat bir şekilde çalışmasını sağlar. Cilt sağlığınızı da koruyarak akne oluşumunun önüne geçer. Hem metabolizma hem de cilt bakımında faydasını görebileceğiniz sarımsak turşusunu gerek diyet gerekse de günlük yaşantınızda tüketebilirsiniz. Mide sorunları yaşayanların sarımsak turşusu kullanmaması önerilir.

    GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
    Yeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldıYeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldı
    Gül suyunun ciltte bıraktığı etkiye inanamayacaksınız! Cildi nemlendiren gül suyu aynı zamanda...Gül suyunun ciltte bıraktığı etkiye inanamayacaksınız! Cildi nemlendiren gül suyu aynı zamanda...
    Temizlik yaparken bu ürünleri asla birbirine karıştırmayın! Çok büyük sorunlara yol açıyor...Temizlik yaparken bu ürünleri asla birbirine karıştırmayın! Çok büyük sorunlara yol açıyor...
    YORUMLARI GÖR ( 0 )
    En Çok Okunan Haberler
    İlginizi Çekebilir
    Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
    Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
    Ünlü güzelin yüzü meğer asimetrikmiş! Bu makyaj hileleri ile...
    Ünlü güzelin yüzü meğer asimetrikmiş! Bu makyaj hileleri ile...
    En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!
    En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!
    Makineden çıkan kıyafetler meğer bu yüzden kötü kokuyormuş! Engellemek çok kolay...
    Makineden çıkan kıyafetler meğer bu yüzden kötü kokuyormuş! Engellemek çok kolay...
    A'dan Z'ye buzdolabı temizliği için 1 saat yeterli! İşin sırrı çay tabağında gizliymiş..
    A'dan Z'ye buzdolabı temizliği için 1 saat yeterli! İşin sırrı çay tabağında gizliymiş..
    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
    Diğer Haberler
    Saç kaç günde bir yıkanmalı, her gün saç yıkamak yıpranmaya sebep oluyor mu
    Saç kaç günde bir yıkanmalı, her gün saç yıkamak yıpranmaya sebep oluyor mu
    Bakımlı bir cilt için sabah ritüelleri
    Bakımlı bir cilt için sabah ritüelleri
    Şampuana katılarak saç bakımında kullanılan farklı yağlar
    Şampuana katılarak saç bakımında kullanılan farklı yağlar
    Batık oluşumunu engellemenin yolları
    Batık oluşumunu engellemenin yolları
    Cilt tipine ve tonuna uygun fondöten nasıl seçilir
    Cilt tipine ve tonuna uygun fondöten nasıl seçilir
    Kulak içinde biriken kirler nasıl temizlenir
    Kulak içinde biriken kirler nasıl temizlenir
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.