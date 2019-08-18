Sarımsak üreticisi festivalden memnun

Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Taşköprü ilçesinde, bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali üreticilerin yüzünü güldürdü.

Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Taşköprü ilçesinde gerçekleştirilen Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali sarımsak satışlarını artırdı.

Taşköprü Ziraat Odası Başkanı Murat Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede 15 dekar alanda yaklaşık 25 bin ton sarımsak üretimi yapıldığını söyledi.

İlçede üretilen sarımsakların çok özel olduğunu vurgulayan Çelik, "Taşköprü sarımsağı, aroması, tadı ve verimiyle çok özel bir sarımsak. Çin'den gelen sarımsaklar Taşköprü sarımsağının lezzetini tutmaz. Bir Çin sarımsağı ile Taşköprü sarımsağını kıyaslayamazsın. Festivallerle sarımsağımızı dünyaya tanıtıyoruz." dedi.

Festivalin satışlara yansıdığını da ifade eden Çelik, "Sarımsağımız şu anda 20 liraya alıcı buluyor. Fiyatların daha da artacağını tahmin ediyoruz. Festival için diğer illerden alıcı geliyor. Garantili diye buradan alıyor. Festival sayesinde satış ve tüketim artıyor." değerlendirmesinde bulundu.