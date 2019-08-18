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Sarımsak üreticisi festivalden memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 12:42 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Taşköprü ilçesinde, bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali üreticilerin yüzünü güldürdü - Taşköprü Ziraat Odası Başkanı Murat Çelik: - "Festival için diğer illerden alıcı geliyor. Garantili diye buradan alıyor. Festival sayesinde satış ve tüketim artıyor"

Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Taşköprü ilçesinde, bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali üreticilerin yüzünü güldürdü.

Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Taşköprü ilçesinde gerçekleştirilen Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali sarımsak satışlarını artırdı.

Taşköprü Ziraat Odası Başkanı Murat Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede 15 dekar alanda yaklaşık 25 bin ton sarımsak üretimi yapıldığını söyledi.

İlçede üretilen sarımsakların çok özel olduğunu vurgulayan Çelik, "Taşköprü sarımsağı, aroması, tadı ve verimiyle çok özel bir sarımsak. Çin'den gelen sarımsaklar Taşköprü sarımsağının lezzetini tutmaz. Bir Çin sarımsağı ile Taşköprü sarımsağını kıyaslayamazsın. Festivallerle sarımsağımızı dünyaya tanıtıyoruz." dedi.

Festivalin satışlara yansıdığını da ifade eden Çelik, "Sarımsağımız şu anda 20 liraya alıcı buluyor. Fiyatların daha da artacağını tahmin ediyoruz. Festival için diğer illerden alıcı geliyor. Garantili diye buradan alıyor. Festival sayesinde satış ve tüketim artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Taşköprü sarımsağı bize yeter"

Sarımsak üreticisi Tarık Kuşcu da bu sene verimin düşük olduğunu ifade ederek, "Verim düşük ama fiyatlar güzel. Festivalin sarımsağımızın tanıtımına büyük katkısı var. Yurt dışından sarımsak ithal edilmesini istemiyoruz. Taşköprü sarımsağı bize yeter." ifadelerini kullandı.

Necip Atasoy da 8 dekar alanda sarımsak ürettiğini belirterek, "Bu sene dolu ve yağışlar nedeniyle verim düştü. Fiyatlar güzel. En küçük sarımsak 5 liraya en iyisi de 25 liraya alıcı buluyor. Festivale 10 bin misafir geliyor her gelen 1 kilo sarımsak alsa etkisini siz düşünün?" dedi.

Hem sarımsak üreten hem de pazarda satan Murat Tekin, satışların artmaya başladığını anlatarak, "Dışardan gelenler, Taşköprü sarımsağını bilmeyenler fiyatları biraz yüksek buluyor ama yediklerinde farkı anlıyorlar." diye konuştu.

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