HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Sarımsak yağı ne işe yarar? Sarımsak yağı faydaları nelerdir?

Sarımsak yağı ne işe yarar? Sarımsak yağı faydaları nelerdir?

Ferhan Petek Ferhan Petek
14.11.2024 18:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soğuk kış günlerinde en çok karşılaşılan durumlardan biri de soğuk algınlığıdır. Ani mevsim değişimleri bu tür rahatsızlıkları tetikler ve türlü belirtilerle grip, nezle ya da soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklar kendini göstermeye başlar. Bu duruma karşı vücudu korumanın en kesin yolu bağışıklık sistemini güçlendirmektir. Peki, bu kapsamda sarımsak yağı ne işe yarar? Sarımsak yağı faydaları nelerdir?

Sarımsak yağı ne işe yarar? Sarımsak yağı faydaları nelerdir?

İçindekiler

  • Sarımsak yağı nedir?
  • Sarımsak yağı ne işe yarar?
  • Sarımsak yağı nasıl kullanılır?
  • Sarımsak yağı ne için kullanılır?
  • Sarımsak yağı faydaları nelerdir?
  • Sarımsak yağı saça nasıl uygulanır?
  • Sarımsak yağı sakal çıkarır mı?

Doğal antibiyotik olarak da bilinen soğan ve sarımsak olası rahatsızlıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu korur. İlaç kullanmayı tercih etmeyen kişiler doğal yollarla ve doktor kontrolünde sağlıklı beslenerek bağışıklıklarını güçlendirebilirler. Sarımsak da hem saf hâliyle hem de yağı ile vücuda birçok açıdan fayda sağlar.

Sarımsak yağı nedir?

Son derece yararlı bir besin olan sarımsağın dişleri buhar yöntemi ile damıtılarak yağ elde edilir. Bu yağ sarımsak yağı olarak isimlendirilmiştir. Sarımsak yağı uçucu yağlardan biridir. Kalpten cilde birçok konuda faydalı olduğu kabul edilir. Yağı ile de çeşitli yararları bulunan sarımsağın yemeklerde ya da salatalarda kullanımı ile şu olumlu etkileri sağladığı bilinir:

  • Mineral ve vitamin kaynağıdır.
  • Bağışıklığı güçlendirir.
  • Kolesterolü dengeler.
  • Demans gibi rahatsızlıkları önler.
  • Kemikleri güçlendirir.
  • Tansiyonu düşürür.
  • Kemik sağlığını korur.

Sarımsak yağı ne işe yarar?

Bilinçli olarak kullanıldığı zaman sarımsak yağının birçok işe yaradığı kabul edilmiştir. Uçucu bir özelliğe sahip olan sarımsak yağının işe yaradığı kabul edilen bazı durumlar şunlardır:

  • Kolesterolü düşürür.
  • Balgam söktürücüdür.
  • Bağışıklığı güçlendirir.
  • Yüksek tansiyona iyi gelir.
  • Kemik sağlığını korur.
  • Akneye sebep olan bakterilerle savaşır.

Sarımsak yağı nasıl kullanılır?

Sarımsak dişlerinden elde edilen sarımsak yağı çeşitli formlarda kullanılabilen uçucu bir yağdır. Hangi amaca göre ve hangi problem için kullanılacaksa ona göre hazırlanarak kullanılmalıdır.

Örnek olarak yemeklere katılabilir. Bunun dışında cilde ya da saça olan faydalarından yararlanmak isteniyorsa sürülerek uygulanır. Ancak direkt olarak cilde ve saça sürülmesi doğru değildir. Başka yağlarla inceltilerek kullanılmalıdır.

Sarımsak yağı ne için kullanılır?

Sarımsak yağı farklı faydaları için farklı sorunlara göre kullanılabilir. Nasıl kullanılacağı da amacına göre değişiklik gösterir. Kullanılabildiği bazı durumlar şunlardır:

  • Sivilceler için
  • Kas ağrıları için
  • Balgam söktürmesi için
  • Bağışıklığı güçlendirmesi için
  • Sindirim için
  • Bağırsakları harekete geçirmek için

Sarımsak yağı faydaları nelerdir?

Uçucu yağlardan biri olan sarımsak yağı faydaları çeşitlilik gösterir. Faydalı olduğu kabul edilen çeşitli sorunlardan birkaçı şu şekildedir:

  • Yüksek tansiyon
  • Kolesterol
  • Kalp sorunları
  • Sindirim
  • Soğuk algınlığı
  • Balgam sökememe
  • Kabızlık

Sarımsak yağı saça nasıl uygulanır?

Sarımsak yağı saça faydaları ile de bilinir. Eğer saç ile ilgili çeşitli sorunlar söz konusuysa doktora danışarak onayı varsa sarımsak yağı kullanılabilir. Ancak nasıl kullanılacağına dikkat edilmelidir.
Zeytinyağı gibi başka bir yağ ile karıştırılarak uygulanmalı, saçlarda en fazla yarım saat bekletilmelidir. Bol su ile durulamak da önemlidir. Cilt için kullanımında da aynı durum geçerlidir. Etkili bir sonuç elde edebilmek için belli bir süre yapılması gerekir.

Sarımsak yağı sakal çıkarır mı?

Birçok farklı konuda yararlı olduğu kabul edilen sarımsak ve sarımsaktan üretilen sarımsak yağı hem tüketilebilir hem de sürülebilir özelliğe sahiptir. Yemeklere katılabileceği gibi inceltilerek cilde ya da saçlara da sürülebilir.

Sarımsak yağına yüklenen bir diğer görev de sakalları beslemesidir. Daha gür sakalı çıkmasını isteyen kişilerin sakal bölgesine sarımsak yağı sürdüğü bilinir. Ancak sarımsak yağı kullanmadan önce doktora mutlaka danışılmalıdır.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
sarımsak sağlık yağ
En Çok Okunan Haberler
Enflasyonda beklentiler değişti

Enflasyonda beklentiler değişti

Para sihirbazı Warren Buffett, geri dönüyor! Nakite geçmişti...

Para sihirbazı Warren Buffett, geri dönüyor! Nakite geçmişti...

Malatya'da deprem! 4,9 ile sallandı

Malatya'da deprem! 4,9 ile sallandı

Erdoğan "yeni süreç" demişti; beklenen adım her an gelebilir

Erdoğan "yeni süreç" demişti; beklenen adım her an gelebilir

Birdenbire donacağız! İstanbul için uyarı geldi

Birdenbire donacağız! İstanbul için uyarı geldi

MHP ziyareti gündem oldu! Her şeyi anlattı

MHP ziyareti gündem oldu! Her şeyi anlattı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Adidas, Puma, Nike... Marka spor ayakkabılarda %50'yi aşan indirim

Adidas, Puma, Nike... Marka spor ayakkabılarda %50'yi aşan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.