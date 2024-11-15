Sarımsak yağı ne işe yarar? Sarımsak yağı faydaları nelerdir?

Doğal antibiyotik olarak da bilinen soğan ve sarımsak olası rahatsızlıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu korur. İlaç kullanmayı tercih etmeyen kişiler doğal yollarla ve doktor kontrolünde sağlıklı beslenerek bağışıklıklarını güçlendirebilirler. Sarımsak da hem saf hâliyle hem de yağı ile vücuda birçok açıdan fayda sağlar.

Sarımsak yağı nedir?

Son derece yararlı bir besin olan sarımsağın dişleri buhar yöntemi ile damıtılarak yağ elde edilir. Bu yağ sarımsak yağı olarak isimlendirilmiştir. Sarımsak yağı uçucu yağlardan biridir. Kalpten cilde birçok konuda faydalı olduğu kabul edilir. Yağı ile de çeşitli yararları bulunan sarımsağın yemeklerde ya da salatalarda kullanımı ile şu olumlu etkileri sağladığı bilinir:

Mineral ve vitamin kaynağıdır.

Bağışıklığı güçlendirir.

Kolesterolü dengeler.

Demans gibi rahatsızlıkları önler.

Kemikleri güçlendirir.

Tansiyonu düşürür.

Kemik sağlığını korur.

Sarımsak yağı ne işe yarar?

Bilinçli olarak kullanıldığı zaman sarımsak yağının birçok işe yaradığı kabul edilmiştir. Uçucu bir özelliğe sahip olan sarımsak yağının işe yaradığı kabul edilen bazı durumlar şunlardır:

Kolesterolü düşürür.

Balgam söktürücüdür.

Bağışıklığı güçlendirir.

Yüksek tansiyona iyi gelir.

Kemik sağlığını korur.

Akneye sebep olan bakterilerle savaşır.

Sarımsak yağı nasıl kullanılır?

Sarımsak dişlerinden elde edilen sarımsak yağı çeşitli formlarda kullanılabilen uçucu bir yağdır. Hangi amaca göre ve hangi problem için kullanılacaksa ona göre hazırlanarak kullanılmalıdır.

Örnek olarak yemeklere katılabilir. Bunun dışında cilde ya da saça olan faydalarından yararlanmak isteniyorsa sürülerek uygulanır. Ancak direkt olarak cilde ve saça sürülmesi doğru değildir. Başka yağlarla inceltilerek kullanılmalıdır.

Sarımsak yağı ne için kullanılır?

Sarımsak yağı farklı faydaları için farklı sorunlara göre kullanılabilir. Nasıl kullanılacağı da amacına göre değişiklik gösterir. Kullanılabildiği bazı durumlar şunlardır:

Sivilceler için

Kas ağrıları için

Balgam söktürmesi için

Bağışıklığı güçlendirmesi için

Sindirim için

Bağırsakları harekete geçirmek için

Sarımsak yağı faydaları nelerdir?

Uçucu yağlardan biri olan sarımsak yağı faydaları çeşitlilik gösterir. Faydalı olduğu kabul edilen çeşitli sorunlardan birkaçı şu şekildedir:

Yüksek tansiyon

Kolesterol

Kalp sorunları

Sindirim

Soğuk algınlığı

Balgam sökememe

Kabızlık

Sarımsak yağı saça nasıl uygulanır?

Sarımsak yağı saça faydaları ile de bilinir. Eğer saç ile ilgili çeşitli sorunlar söz konusuysa doktora danışarak onayı varsa sarımsak yağı kullanılabilir. Ancak nasıl kullanılacağına dikkat edilmelidir.

Zeytinyağı gibi başka bir yağ ile karıştırılarak uygulanmalı, saçlarda en fazla yarım saat bekletilmelidir. Bol su ile durulamak da önemlidir. Cilt için kullanımında da aynı durum geçerlidir. Etkili bir sonuç elde edebilmek için belli bir süre yapılması gerekir.

Sarımsak yağı sakal çıkarır mı?

Birçok farklı konuda yararlı olduğu kabul edilen sarımsak ve sarımsaktan üretilen sarımsak yağı hem tüketilebilir hem de sürülebilir özelliğe sahiptir. Yemeklere katılabileceği gibi inceltilerek cilde ya da saçlara da sürülebilir.

Sarımsak yağına yüklenen bir diğer görev de sakalları beslemesidir. Daha gür sakalı çıkmasını isteyen kişilerin sakal bölgesine sarımsak yağı sürdüğü bilinir. Ancak sarımsak yağı kullanmadan önce doktora mutlaka danışılmalıdır.