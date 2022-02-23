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Sarımsakla sütün çözemeyeceği sorun yok! Etkisi inanılmaz

23.02.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal antibiyotik sarımsak ile kalsiyum deposu süt ayrı ayrı çok faydalı olsa da karıştırılınca mucizevi etkiye sahip oluyor. Mutfakların demirbaşı olan sarımsak ile süt ikilisi lezzetleriyle de damak çatlatıyor. Şeker hastalığından cilt güzelliğine sayılamayacak kadar çok hastalığa derman olan süt ve sarımsağı böyle içerseniz koruma altında olursunuz.

Sarımsakla sütün çözemeyeceği sorun yok! Etkisi inanılmaz

Mutfakların ve sofraların vazgeçilmez öğesi olan sarımsak, her yemeğe ayrı bir tat ve güzellik veriyor. Birçok hastalığa karşı vücudu koruyan sarımsak, tam bir şifacı diyebiliriz.

Kalp rahatsızlığı ve yüksek tansiyon olmak üzere birçok hastalığa iyi gelen sarımsak, kaşlar için ise bulunmaz bir nimet.

Kaşları dökülen ya da seyrek kaşlara sahip olanlar, sarımsak sayesinde gür ve sağlıklı kaşlara ulaşabilir. Aynı şekilde dökülen ve sağlıksız saçlardan kurtulmanın yolu yine sarımsaktan geçiyor.

SARIMSAĞIN AZ BİLİNEN FAYDALARI

Bunun dışında da antifungal ve antioksidan özelliklere sahip olan sarımsak, kansere karşı koruyucu bitkilerin başında geliyor.

Kemik ve cilt sağlığı için faydalı olan sarımsak, cinsel sağlığın korunmasına ise katkı veriyor.

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Kabızlık sorunu ile mücadele eden bu küçük ama mucizevi ürün; bağırsaklarda bulunan parazitlerin yok olmasını sağlar.

Ayrıca çiğ sarımsak yutmak; kolesterolü düşürür ve idrar söktürücü özelliği ile yüksek tansiyona iyi gelir. Süt ve sarımsağın faydaları nelerdir, vücutta hangi etkilere neden olur?

SÜTÜN FAYDALARI

  • Vücuda güç verir, kemikleri sağlamlaştırır ve kemik erimesinin önüne geçer.
  • Mikropların neden olduğu enfeksiyonlara karşı vücuda direnç verir. Cildin yıpranmasını ve yaşlanmasını engeller.
  • Çocukların boylarının uzamasına ve gelişimlerine katkı verir. Vücudu rahatlatır. İyi bir uyku çekmeye yardımcı olur.
  • Şeker hastalığı riskini azaltır. Gece içildiği taktirde, hızla uykuya dalmaya katkı verir.
  • Beyni ve hafızayı güçlendiriyor. Bu nedenle okul çağındaki çocukların günde 2 bardak tüketmesi öneriliyor.

SÜT VE SARIMSAK KARIŞIMI

  • Karaciğeri temizler ve karaciğerdeki toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.
  • Kuru öksürüğe ve boğaz ağrısına iyi gelir. Bu nedenle kış hastalıklarından kurtulmanıza destek olur.
  • Kepek oluşumunu engeller. Saçlara parlaklık verir ve sağlıkla uzamasını sağlar.
  • Nefes darlığına iyi gelir. Özellikle yatmadan önce bu karışımı içerseniz; nefes problemi yüzünden uykunuz bölünmez.
  • Kilo vermeyi destekler. Diyet yapanların günde bir bardak bu karışımı içmesi, diyet programlarına büyük katkı sağlayacaktır. Çünkü sarımsak, metabolizmayı harekete geçirerek yağ yakmasını sağlayan bir besindir.
  • Anne sütünü arttırıcı etkisi vardır. Ayrıca kadınlarda bulunan yumurtalık kistlerinin tedavisinde kullanılır.
  • Aknelerin oluşumunu önler ve giderir. Sivilce ve diğer cilt lekelerinin görünümünü azaltır. Bu cildinizin temiz gözükmesine katkı verir.


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