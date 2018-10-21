Sarımsaklı Barajı'na 120 bin sazan yavrusu bırakıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından "Balıklar Suya, Adımlar Doğaya" etkinliği kapsamında, 120 bin sazan yavrusu Sarımsaklı Barajı'na bırakıldı.
Devlet Su İşlerinin de katkı sağladığı Sarımsaklı Barajı'ndaki etkinlikte, ilk olarak "Doğasında Hareket Var" sloganıyla 5 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.
Yürüyüşün ardından binlerce kişi, baraj gölüne sazan balığı yavrusu bıraktı.
Kayseri Büyükşehir Başkanı Mustafa Çelik, burada yaptığı konuşmada, kitle sporlarına önem verdiklerini söyledi.
Yaklaşık 12 bin kişinin katılımıyla etkinliğin gerçekleştirildiğini belirten Çelik, 120 bin sazan balığı yavrusunu Sarımsaklı Barajı'na bıraktıklarını kaydetti.
Etkinliğe, Atatürk Havalimanı girişindeki tankın önüne yatarak darbe girişiminin sembol isimlerden biri olan Metin Doğan da katıldı.
AK Parti'nin seçtiği HDP adayı için yeni seçim! Binali Yıldırım, 'ben de rahatsız oldum' dedi
Son dakika! Suudi yetkili Reuters'a konuştu: Cemal Kaşıkçı'nın ölümü müzakere ekibinin hatası
Faslı hostes evlilik hayali kuruyordu kabusu yaşadı! Türk sevgiliden şikayetçi oldu...
Kazı çalışmalarında bulunan hayvan fosilleri ilgi odağı oldu
Trump'ın 'nükleer anlaşma' kararına Rusya'dan ilk yanıt
Torun hayali kurarken ikiz çocukları oldu
Ankara, Danıştay'ın 'Andımız' kararı ile çalkalanıyor! Tartışma büyüyor
Binlerce göçmen Guatemala-Meksika sınırında mahsur kaldı
İşte Canan Karatay'ın yeni önerisi! Hükümete seslendi
VW logosu hala belirsizliğini koruyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum