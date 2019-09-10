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Sarımsaklı et, Çankırı’ya tescillendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 17:40 | Son Güncelleme

Çankırı’nın yemek ve sofra kültüründe önemli bir yeri olan “Çankırı Sarımsaklı Et” yemeği, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret ile tescillendi.İlk coğrafi işareti Çankırı Yumurta Tatlısı’na alan Çankırı Belediyesi, ikinci coğrafi işareti ise Çankırı Sarımsaklı Et yemeğine aldı.

Sarımsaklı et, Çankırı’ya tescillendi

Çankırı’nın yemek ve sofra kültüründe önemli bir yeri olan “Çankırı Sarımsaklı Et” yemeği, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret ile tescillendi.
İlk coğrafi işareti Çankırı Yumurta Tatlısı’na alan Çankırı Belediyesi, ikinci coğrafi işareti ise Çankırı Sarımsaklı Et yemeğine aldı. Marka Tescil Belgesini Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan’ın elinden alan Başkan Esen, Çankırı Yoka (İnce) Ekmek Muskası, Çankırı Kaya Tuzu, Çankırı Küpecik Peyniri ürünlerinde de yaptıkları coğrafi işaret başvurularının tamamlandığını ve inceleme sürecinin devam ettiğini belirtti.
Esen, “Kalbe giden yol nasıl mideden geçiyorsa; bir ülkeyi, bir şehri tanıtmanın yolu da mutfak kültüründen geçer. Ülke olarak bu alanda yapılan birçok girişim sayesinde ‘Dünyanın kalbine giden yol, Türk mutfağından geçer.’ diyerek iddiamızı ortaya koyabiliyorsak, Türk mutfağının içerisinden Kaya Tuzunun Başkenti Çankırımızın da önemli bir yeri olduğunun altını çizmek lazım. Öncelikle bir hususu gururla ifade etmek isterim ki; Türk mutfağının birbirinden eşsiz ve leziz yemeklerle kurulan sofrasında tuzumuz var" dedi.
Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, "Çankırı ince ekmek muskası, kaya tuzu birde Çankırı küpecik peyniri. Bu başvurularla ilgili olarak şuanda işlemleri devam ediyor. Bazı eksiklikleri bildirildi belediyeye inşallah en kısa sürede onlarda tamamlanıp bu tescilleride yine başka bir etkinlikte bir araya gelerek vermek isteriz. Çankırı ilimiz küçük bir il başvurularına baktığımızda, 2018 yılında marka başvurusunda 65. Sırada marka başvurusunda ise 45. sırada yer alıyor. Üniversitemizin son zamanlarda ciddi bir patent başvurusu var. Bu sıralamayı yukarılara çıkaracağını düşünüyorum" dedi.
Prof. Dr. Asan, "Katma değeri yüksek bir ekonomik modele geçmek için bu ülke içinde bizim içinde çok büyük bir değerlerdir. Coğrafi işaret özelliğine baktığımız zaman ben coğrafi işaretlere tarım ve gıda ile ilgili olduğu zaman bir kısmını Çankırı Kaya tuzunda olduğu gibi el yapımı olabilir bunlara katma değeri yüksek gıda ürünleri diyorum. Ülkeler artık daha fazla katma değeri katmak için daha fazla zenginleşmek için patentler, markalar ve coğrafi işaretlere çok önem veriyor. Bu anlamda örnek vermek gerekirse Avrupa Birliği müzakere eden ülke olarak yıllık 60 milyon Euro üzerinde coğrafi işaretlerinden katma değer katıyor. Ülkemizde bu anlamında çok büyük bir zenginliğe sahip. Şu ana kadar 440 tescil yaptık 429 tescil işlemleri ise devam ediyor. İnşallah bunları da tamamladıktan sonra bunlardan daha zor olan bunları markalaştırmak ve daha fazla para kazanmak" ifadelerine yer verdi.
Astarlızade Sabiha Anne Kadın Eğitim Kültür Merkezinde düzenlenen Çankırı Sarımsaklı Et Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Takdim Töreni’nin sonunda Çankırı’nın tescillenen ve tescil için başvurusu devam eden ürünler ile yöresel yemeklerinden örnekler sergilenerek katılımcılara ikram edildi.

Sarımsaklı et, Çankırı’ya tescillendi

Sarımsaklı et, Çankırı’ya tescillendi

Sarımsaklı et, Çankırı’ya tescillendi

Sarımsaklı et, Çankırı’ya tescillendi

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