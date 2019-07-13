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Sarıoğlan Cezaevi, kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 14:38 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesindeki K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Adalet Bakanlığı'nın kararıyla kapatıldı.

Sarıoğlan Cezaevi, kapatıldı

Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA) - KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesindeki K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Adalet Bakanlığı'nın kararıyla kapatıldı. Cezaevindeki mahkumlar, Bünyan Cezaevi'ne nakledildi.
1973 yılında açılan ceza infaz kurumu, Adalet Bakanlığı'nın aldığı kararla kapatıldı. Cezaevindeki 70'e yakın mahkum, jandarmaya ait trafik ve koruma araçlarıyla Bünyan ilçesindeki cezaevine nakledildi. Nakil işlemlerinin tamamlanması 2 gün sürdü.
Kapanan cezaevinin çalışanları ise görevlerine Bünyan Cezaevi'nde devam edecek.

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Sarıoğlan Cezaevi, kapatıldıSarıoğlan Cezaevi, kapatıldı

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