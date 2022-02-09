Sarışın kadın takıntısı için okunmuş baklava öneren Önder Özcan kimdir? Önder Özcan ne iş yapıyor?

Beyaz TV'de yayınlanan canlı programa katılan bir izleyici eşiyle ilgili sorunlarından bahsetti. Bu meseleye yorum yapan program konuğu Enerji ve İsim Analisti Önder Özcan, “Eşinize İhlas suresi okunmuş baklava yedirin” deyince bu ifadeler sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki Önder Özcan kimdir? Önder Özcan, ilaç tedavisinin çare getirmediği birçok sıkıntılı danışanlarına derman olduğunu ifade ediyor. İşte merak edilenler...

ÖNDER ÖZCAN KİMDİR?

Önder Özcan, Alternatif Tıp, Başvuru Kitapları, Diğer Kategoriler kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır. 2015 ve 2017 yıllarında kitap çıkartmıştır. Zaman zaman sabah programlarına da çıkan Önder Özcan isim analizi yapmaktadır.

Beyaz TV'ye çıkan Önder Özcan, izleyicinin eşiyle ilgili problemlerden bahsetmesi üzerine ona, “Eşinizin erken yaşlarda sarışın kadın takıntısı olmuş. Bunu takıntı haline getirdiği için kendisini bazı durumlarda geriye doğru çekiyor. Siz bunu aşmak için eşinize düzenli bir şekilde baklava yedireceksiniz. Ama baklavaya İhlas suresini okuyacaksınız” dedi.

Yaşadığı sorunlar yüzünden bioenerji eğitimi aldığını ifade eden Özcan, kendisi gibi hastalara yardımcı olmayı amaçladığını belirtiyor. Danışmanlarının, ilaç tedavisinin çare bulamadığı durumlarda derman olduğunu söylüyor.



