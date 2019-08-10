Sarissa Antik Kenti'nin tanıtımı için 'Hititli Kız' klibi

Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Altınyayla ilçesinde Hititlerin yazlık başkenti olarak bilinen Sarissa Antik Kenti ve Kral Havuzu'nun tanıtılıp, turizme kazandırılması için 'Hititli Kız' klibi hazırlandı.

İlçeye bağlı Deliilyas beldesi Kuzulu Mezrası'nda bulunan, Anadolu'da kurulan ilk devlet ve ilk uygarlık olan Hitit Krallığı'nın yazlık başkenti olarak bilinen Sarissa Antik Kenti ve Kral Havuzu'nun tanıtımı ve turizme kazandırılması için belde belediyesi tarafından 'Hititli Kız' klibi hazırlandı. Şair Zeki Oğuz'a ait olan 'Hititli Kız' şiirinden esinlenerek hazırlanan klipte, beldede yaşayan lise öğrencisi Eylem Nisa Tek rol aldı. Sarissa Antik Kenti'nde ve Kral Havuzu'nda yapılan klip çekimleri iki günde tamamlanırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi gördü.

Deliilyas Belde Belediye Başkanı Mehmet Tek, Sarissa Antik Kenti'nin bölge için çok önemli olduğunu belirterek, "Sarisssa'nın kültür ve turizme kazandırılmasını istiyoruz. Çalışmaların en kısa sürede yapılmasını bekliyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ile, Deliilyas Belediyesi olarak elimizden imkanlar ne ise, alt yapı, yol ve su ihtiyaçları hususunda destek vereceğimizi belirtiyoruz. Bu tarihi turizm merkezinin tüm Türkiye'nin ve dünyanın görmesini, bilmesini ve tanımasını istiyoruz. Yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekmek için bu tanıtım klibine destek olduk" dedi.