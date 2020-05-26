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Sarıya bürünen yaylalar hayran bıraktı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2020 10:26 | Son Güncelleme

Van'da baharın müjdecisi olarak bilinen düğün çiçekleri, karlı dağların eteklerinde yaylaları sarıya bürüdü. Göz kamaştıran manzara görenleri büyüledi.

Baharın gelmesiyle birlikte açan çiçeklerle eşsiz bir güzelliğe bürünen yaylalar güzel manzaralar oluşturuyor. Etrafını çevreleyen dağların yüksek kesimlerindeki karlar, eteklerde çiçek açan bitki örtüsüyle birleşince kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

BİNLERCE DÖNÜM ARAZİ SARIYA BOYANDI

Çatak, Gevaş ve Bahçesaray ilçeleri üçgenindeki karlı dağların eteklerindeki yaylalarda açan düğün çiçekleri (Ranunculus repens) kendisine hayran bıraktı. Sarı renkte açan çiçekler, binlerce dönüm araziyi sarıya boyadı. Bölgedeki kadınlar tarlalarda yetişen bitkilerden toplarken, yoldan geçen bazı vatandaşlar ise çiçek tarlasında hatıra fotoğrafı çekti. (İHA)

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