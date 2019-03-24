Sarıyer Belediye Başkan adayı Genç: “Bizim için önemli olan 31 Mart seçimlerinden sonrası”

CHP Sarıyer Belediye Başkan adayı Şükrü Genç, muhtarlar ve STK’larla kahvaltı programında bir araya geldi. Programın ardından pazar gezisine çıkan Şükrü Genç, "Biz 31 Mart Yerel Seçimleri için toplanmadık buraya. Birlik ve beraberliğin bu ülkede hiçbir şekilde bozulmayacağının mesajını vermek için buradayız. Bizim için önemli olan seçimden sonrası” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sarıyer Belediye Başkan adayı Şükrü Genç, Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde demokrasinin temel taşı olarak ifade ettiği muhtarlar ve STK temsilcileriyle kahvaltı programında bir araya geldi. Düzenlenen programa yaklaşık 400 STK ve bin 100 kişinin katılım sağladığı ifade edildi. Kahvaltı programından sonra Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde pazar gezisine çıkan Şükrü Genç, “Biz 31 Mart yerel seçimleri için toplanmadık buraya. Türkiye’nin içinde bulunduğu bu sıkışıklıkta toplumsal barışın, birlik ve beraberliğin bu ülkede hiçbir şekilde bozulmayacağının mesajını vermek için buradayız” diye konuştu.

“Bizim için önemli olan seçimden sonrası”

CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Şükrü Genç konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yaşamda olan herkesle bu işin içindeysek o zaman kimse bize bir şey yapamaz. Bugüne kadar yapamadıkları gibi bu Cumhuriyet kolay kurulmadı. Yoktan var edildi bunu bir kez daha hatırlamalı. Her türlü yoksulluğa, her türlü açlığa rağmen bir araya gelip yedi düvele karşı koyabiliyorsa ve birliktelikle düşmanı topraklarından atıyorsa bu Cumhuriyete sahip çıkmak lazım. Biz bugüne kadar kimseye nereden geldin, kime oy verdin gibi sorular sormadık. Biz 31 Mart yerel seçimleri için toplanmadık buraya. Türkiye’nin içinde bulunduğu bu sıkışıklıktan toplumsal barışın, birlik ve beraberliğin bu ülkede hiçbir şekilde bozulmayacağının mesajını vermek için buradayız. Biz seçim için bir araya gelmedik seçimden sonrası için bir araya geldik. Seçim elbet biter. Daha önce de bittiği gibi. Bizim için önemli olan seçimden sonrası.”

