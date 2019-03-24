HABER

Sarıyer Belediye Başkan adayı Genç: “Bizim için önemli olan 31 Mart seçimlerinden sonrası”

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 16:46 | Son Güncelleme

CHP Sarıyer Belediye Başkan adayı Şükrü Genç, muhtarlar ve STK’larla kahvaltı programında bir araya geldi.

CHP Sarıyer Belediye Başkan adayı Şükrü Genç, muhtarlar ve STK’larla kahvaltı programında bir araya geldi. Programın ardından pazar gezisine çıkan Şükrü Genç, "Biz 31 Mart Yerel Seçimleri için toplanmadık buraya. Birlik ve beraberliğin bu ülkede hiçbir şekilde bozulmayacağının mesajını vermek için buradayız. Bizim için önemli olan seçimden sonrası” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sarıyer Belediye Başkan adayı Şükrü Genç, Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde demokrasinin temel taşı olarak ifade ettiği muhtarlar ve STK temsilcileriyle kahvaltı programında bir araya geldi. Düzenlenen programa yaklaşık 400 STK ve bin 100 kişinin katılım sağladığı ifade edildi. Kahvaltı programından sonra Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde pazar gezisine çıkan Şükrü Genç, “Biz 31 Mart yerel seçimleri için toplanmadık buraya. Türkiye’nin içinde bulunduğu bu sıkışıklıkta toplumsal barışın, birlik ve beraberliğin bu ülkede hiçbir şekilde bozulmayacağının mesajını vermek için buradayız” diye konuştu.

“Bizim için önemli olan seçimden sonrası”
CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Şükrü Genç konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Yaşamda olan herkesle bu işin içindeysek o zaman kimse bize bir şey yapamaz. Bugüne kadar yapamadıkları gibi bu Cumhuriyet kolay kurulmadı. Yoktan var edildi bunu bir kez daha hatırlamalı. Her türlü yoksulluğa, her türlü açlığa rağmen bir araya gelip yedi düvele karşı koyabiliyorsa ve birliktelikle düşmanı topraklarından atıyorsa bu Cumhuriyete sahip çıkmak lazım. Biz bugüne kadar kimseye nereden geldin, kime oy verdin gibi sorular sormadık. Biz 31 Mart yerel seçimleri için toplanmadık buraya. Türkiye’nin içinde bulunduğu bu sıkışıklıktan toplumsal barışın, birlik ve beraberliğin bu ülkede hiçbir şekilde bozulmayacağının mesajını vermek için buradayız. Biz seçim için bir araya gelmedik seçimden sonrası için bir araya geldik. Seçim elbet biter. Daha önce de bittiği gibi. Bizim için önemli olan seçimden sonrası.”

WhatsApp'tan bomba özellik! Bugün ortaya çıktı WhatsApp'tan bomba özellik! Bugün ortaya çıktı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan’dan Trump’ın Golan Tepeleri açıklamasına tepkiAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan’dan Trump’ın Golan Tepeleri açıklamasına tepki
Kılıçdaroğlu: Belediye başkanını seçmek bir beka sorunu mu?Kılıçdaroğlu: Belediye başkanını seçmek bir beka sorunu mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Galatasaray'da sakatlık şoku

Galatasaray'da sakatlık şoku

Ölü sayısı 700'ü geçti! 3 ülke felaketi yaşıyor

Ölü sayısı 700'ü geçti! 3 ülke felaketi yaşıyor

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakırköy'de Nevruz coşkusu! Yüzlerce vatandaş alanı doldurdu

Bakırköy'de Nevruz coşkusu! Yüzlerce vatandaş alanı doldurdu

Yer: Meriç Nehri! Kadını suda görür görmez atladı

Yer: Meriç Nehri! Kadını suda görür görmez atladı

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burada çalışanların hepsi hükümlü

Burada çalışanların hepsi hükümlü

Bayrağını alan Yenikapı Mitingi'ne koştu! Alana böyle geldiler

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

YDS'ye girecek adaylar, maratoncuları aratmadı

YDS'ye girecek adaylar, maratoncuları aratmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.