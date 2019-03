Sarıyer Belediye Başkanı adayı Genç: “İçinde bulunduğumuz dönemden çıkmanın tek yolu birlik beraberlik”

“Biz her şeyi sevgi, dostluk temelinde yapıyoruz”

Vatandaşlar arasında ayrışmanın ortadan kalkacağı çalışmaların yapılması gerektiğini belirten Genç, "Bu akşamı ne olur ‘Seçime 3 gün kaldı, Başkan geldi konuştu’ diye düşünmeyin. Benim sizlerden istediğim 31 Mart’tan sonraki dönemde sizlerin birlikteliği. Bu ülkenin içinde bulunduğu dönemden çıkmanın tek yolu birlik beraberliğimizin, barış içinde yaşamamızın devam etmesi ve giderek toplumun ayrıştığı bu dönemde bu ayrışmayı ortadan kaldıracak çalışmanın yapılmasıdır. Bu kampanya süresince gerçekten hiç siyaset konuşmadım. Kimseyle de uğraşmadık. Uğraşacak halde de değiliz zaten. Biz her şeyi sevgi temelinde yapıyoruz. Her şeyi dostluk temelinde yapıyoruz. Bizim oralarda bir laf var. Elin 3 keçisi 5 koyunu bizi ilgilendirmiyor. Koyun sayabilen saysın. Yanlış sayıyorlar zaten" şeklinde konuştu.