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Sarıyer Belediye Başkanı adayı Genç: “İçinde bulunduğumuz dönemden çıkmanın tek yolu birlik beraberlik”

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 09:20 | Son Güncelleme

CHP’li Sarıyer Belediye Başkanı ve Başkan adayı Şükrü Genç, yerel seçim çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği esnaf gezisinin ardından Kastamonulularla bir araya geldi.

CHP’li Sarıyer Belediye Başkanı ve Başkan adayı Şükrü Genç, yerel seçim çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği esnaf gezisinin ardından Kastamonulularla bir araya geldi. Programda konuşan Genç, “Bu ülkenin içinde bulunduğu dönemden çıkmasının tek yolu birlik beraberliğimizin, barış içinde yaşamamızın devam etmesi” dedi.
Yaklaşan 31 Mart Yerel Seçim dolayısıyla çalışmalarını sürdüren CHP Sarıyer Belediye Başkanı ve Başkan adayı Şükrü Genç, Büyükdere Mahallesi esnafını ziyaret etti. Mahalle esnafından destek isteyen Şükrü Genç’e bir vatandaş “Başkan değil baba geliyor. Görsünler kimin geldiğini. Başkan değil baba” diyerek Genç’in yanında olduklarını bildirdi. Şükrü Genç esnaf ziyaretinin ardından Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen Kastamonulular Dernek Gecesi’ne katıldı. Davul zurna ve meşalelerle karşılanan Başkan Genç, "Kastamonu insanının cumhuriyetin yeniden kazanılmasında bu memleketin yeniden kazanılmasında çok büyük etkisi var. Bizim bu birlikteliği daha da kuvvetlendirmemiz lazım” diye konuştu.

“Biz her şeyi sevgi, dostluk temelinde yapıyoruz”
Vatandaşlar arasında ayrışmanın ortadan kalkacağı çalışmaların yapılması gerektiğini belirten Genç, "Bu akşamı ne olur ‘Seçime 3 gün kaldı, Başkan geldi konuştu’ diye düşünmeyin. Benim sizlerden istediğim 31 Mart’tan sonraki dönemde sizlerin birlikteliği. Bu ülkenin içinde bulunduğu dönemden çıkmanın tek yolu birlik beraberliğimizin, barış içinde yaşamamızın devam etmesi ve giderek toplumun ayrıştığı bu dönemde bu ayrışmayı ortadan kaldıracak çalışmanın yapılmasıdır. Bu kampanya süresince gerçekten hiç siyaset konuşmadım. Kimseyle de uğraşmadık. Uğraşacak halde de değiliz zaten. Biz her şeyi sevgi temelinde yapıyoruz. Her şeyi dostluk temelinde yapıyoruz. Bizim oralarda bir laf var. Elin 3 keçisi 5 koyunu bizi ilgilendirmiyor. Koyun sayabilen saysın. Yanlış sayıyorlar zaten" şeklinde konuştu.

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