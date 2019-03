Sarıyer Belediye Başkanı adayı Genç: “Seçim bir gün ama yaşam her gün”

CHP Sarıyer Belediye Başkanı ve Başkan adayı Şükrü Genç, seçime bir gün kala son programını gerçekleştirdi. Pazarcı esnafına ziyaret gerçekleştiren Başkan Genç, “İnsanların birbirini üzeceği şeyler yerine çok demokratik bir ortamda, adil bir şekilde bu işin tamamlanması en büyük dileğimiz” dedi.

31 Mart Yerel Seçimlerine bir gün kala belediye başkan adayları son çalışmalarını tamamladı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sarıyer Belediye Başkanı ve Başkan adayı Şükrü Genç, son ziyaretini İstinye’deki pazarcı esnafına yaptı. Seçim sürecinin verimli geçtiğini söyleyen Başkan Genç, kampanya süresince propaganda yapmak yerine gelecek dönemi planladıklarını ifade etti.

Seçimlerin 1 gün sürdüğünü ama yaşamın sürekli devam ettiğini belirten Genç, “Yarın seçim bitecek normal yaşam başlayacak. İnsanların birbirini üzeceği şeyler yerine çok demokratik bir ortamda, adil bir şekilde bu işin tamamlanması en büyük dileğimiz. Ülkemize hayırlı olsun. Özellikle demokrasiye hayırlı olsun” diye konuştu.

“Hep söylüyorum seçim bir gün ama yaşam her gün”

Hukukun ve demokrasinin üstünlüğünün olmazsa olmaz olduğu bu dönemde adil bir şekilde bu işin tamamlanmasının en büyük dileği olduğunu dile getiren Genç, "Verimli bir kampanya oldu. Hemen hemen her yeri gezdik. Zaten geziyorduk bir kez daha gezdik. Hep başından beri söylediğim şey şuydu. Propaganda yapmak yerine önümüzdeki dönem neler yapmamız gerektiğinin alt yapısını oluşturduk. Hep söylüyorum seçim bir gün ama yaşam her gün. Birlik beraberliğin, dayanışmanın özellikle seçim süresince bozulduğunu ve bu tür dönemlerde kamplaşmaların başladığını tahmin ediyorum. En azından ortadan kaldırılmasına yönelik çaba içinde olduğumuzu tahmin ediyoruz. Bu süreci çok iyi değerlendirmek zorundayız. Yarın seçim bitecek normal yaşam başlayacak. Seçim süresince çok dikkatli olmak lazım. İnsanların birbirini üzeceği şeyler yerine çok demokratik bir ortamda, adil bir şekilde bu işin tamamlanması en büyük dileğimiz. Ülkemize hayırlı olsun. Özellikle demokrasiye hayırlı olsun. Zaman zaman kaybettiğimiz demokratik yapılanmaların tekrar döndürülmesi ve özellikle de yurt dışında temsili anlamında adil, hukukun ve demokrasinin üstünlüğünün olmazsa olmaz olduğu bir dönemde bunu da acilen tamir edip yerine getirmek zorundayız” ifadelerini kullandı.