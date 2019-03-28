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Sarıyer Belediye Başkanı Genç: “En son ıslak imzayı alana kadar yemeyin, içmeyin”

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 09:16 | Son Güncelleme

Sarıyer Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şükrü Genç ve belediye meclis üyesi adayları, Sarıyerlilerle yemekte buluştu.

Sarıyer Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şükrü Genç ve belediye meclis üyesi adayları, Sarıyerlilerle yemekte buluştu. Programda konuşan Başkan Şükrü Genç, “Pazar günü son ıslak imzaları alana kadar gözünüzü ilgili yerden, kulağınızı ilgili sesten kesinlikle uzak tutmayın. Yemeyin, içmeyin ama en son ıslak imzayı alana kadar görevinizi devam ettirin” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sarıyer Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şükrü Genç ile meclis üyesi adayları Sarıyerli vatandaşlarla yemekte bir araya geldi. Programa Sarıyer Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şükrü Genç, CHP Sarıyer İlçe Başkanı Sevim Yalınkılıç, CHP Sarıyer Meclis Üyesi Adayı Dr. Taylan Yıldız ve diğer meclis üyeleri ile çok sayıda Sarıyerli katıldı.
“Seçim arabalarının takipçisi olacaksınız”
Pazar günü seçmenlerin son ıslak imzaları alana kadar görevlerine devam etmeleri gerektiğini belirten CHP Sarıyer Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şükrü Genç, “Özellikle referandum dönemine kadar giden, referandum döneminde herhangi bir sözleşme altına alınmayan ve sandıklarda oluşan birliktelik şu anda Türkiye’nin yarınını kuruyor. Millet ittifakı dediğimiz CHP, İYİ Parti ve herhangi bir partinin üyesi olmayan ama bu yapılanmaya güvenen, destekleyen sevgili dostlarımızla beraber 31 Mart sonrasını yani Türkiye’nin geleceğini konuşmak gerektiğini belirtmek isterim. Pazar günü son ıslak imzaları alana kadar gözünüzü ilgili yerden, kulağınızı ilgili sesten kesinlikle uzak tutmayın. Yemeyin, içmeyin ama en son ıslak imzayı alana kadar görevinizi devam ettirin. Seçim arabalarının İlçe Seçim Kurulu’na gidene kadar takipçisi olacaksınız” diye konuştu.

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