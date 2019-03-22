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Sarıyer Belediye Başkanı Genç, kadınlarla boğaz turuna çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 19:04 | Son Güncelleme

Sarıyer Belediye Başkanı ve CHP’nin başkan adayı Şükrü Genç, yerel seçim çalışmaları kapsamında mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Sarıyer Belediye Başkanı ve CHP’nin başkan adayı Şükrü Genç, yerel seçim çalışmaları kapsamında mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Sarıyerli kadınlara boğaz turu yaptıran Başkan Genç, “Benim dayım yok, arkam yok, hiç kimsem yok. Bir sizler varsınız. Sahip çıkmanızı istiyorum” dedi.
Sarıyer Belediye Başkanı ve CHP’nin başkan adayı Şükrü Genç, yerel seçim çalışmaları kapsamında mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Şükrü Genç, Sarıyerli kadınlarla boğaz turuna çıktı. Teknede kısa bir konuşma yapan Başkan Genç, halktan başka arkasında hiç kimsenin olmadığını belirterek kadınlardan destek istedi. Boğaz turunun ardından Pınar Mahallesi’nde ziyaretlerde bulunan Başkan Genç, esnafı tek tek gezerek sorunlarını ve isteklerini dinledi. Ziyaretler sırasında yanına gelen Sarıyer Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (SAGEM) öğrencileriyle sohbet ederek fotoğraf çektirdi. SAGEM’de eğitim gören küçük çocukların Başkan Genç’e olan ilgisi yoğundu.

“Benim dayım yok, arkam yok”
Seçimin Sarıyer halkıyla birlikte kazanılacağını ifade eden CHP Sarıyer Belediye Başkanı ve başkan adayı Şükrü Genç, “Bu dönemi beraber götürmek zorundayız. Sizden bu anlamda destek istiyorum. Benim dayım yok, arkam yok, hiç kimsem yok. Bir sizler varsınız. Dolayısıyla sahip çıkmanızı istiyorum. Anaların elleri her zaman öpülür. Ellerinizden öpüyorum” dedi.

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