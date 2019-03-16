Sarıyer Belediye Başkanı Genç, Sarıyer’i Geleceğe Taşıyacak Projelerini tanıttı

Sarıyer Belediye Başkanı ve başkan adayı Şükrü Genç, “Sarıyer’i Geleceğe Taşıyacak Projeler”i gerçekleştirilen lansmanla tanıttı. Sarıyer’de iki dönem üst üste Belediye Başkanı seçilen ve yeniden aday olan Başkan Genç, “Seçim benim için ikinci planda. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Sarıyer insanı bunu görecektir ve devam edeceğiz” dedi.

Göreve geldiği 2009 yılından bugüne kadar birçok projeyi hayata geçiren Sarıyer Belediye Başkanı ve başkan adayı Şükrü Genç, Sarıyer’e değer katacak yeni projelerini düzenlenen lansmanda Sarıyerlilere tanıttı. Programa CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, CHP Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, CHP Sarıyer İlçe Başkanı Sevim Yalınkılıç, İYİ Parti İlçe Başkanı Taner Tayfur, tiyatro oyuncusu Altan Erkekli ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sarıyer’de geçtiğimiz 10 yılda gerçekleştirilen hizmetleri anlatan ve hizmetlerin devam edeceğini söyleyen Başkan Genç, ilçeyi geleceğe taşıyacak birbirinden önemli yeni projeleri tanıttı. Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşen lansmana Sarıyerlilerin ilgisi yoğundu. Toplantıda yeşil alandan sosyal tesislere, kültür-sanattan eğitime kadar birçok alanda bugüne kadar yapılan hizmetler ve hayata geçirilecek projeler vatandaşlara anlatıldı.