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Sarıyer Belediye Başkanı Genç, Tıp Bayramı’nda sağlık çalışanlarını ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2019 14:19 | Son Güncelleme

CHP Sarıyer Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Şükrü Genç, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

CHP Sarıyer Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Şükrü Genç, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Sağlık emekçilerinin zaman zaman saldırıya uğradığına dikkat çeken Başkan Şükrü Genç, “Bunun yasalarla güvence altına alınması lazım” dedi.
14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla hastanelere ziyaret gerçekleştiren CHP Sarıyer Belediye Başkanı ve başkan adayı Şükrü Genç, doktorların bayramlarını kutlayarak çiçek takdim etti. Sarıyer’deki birçok hastaneye giden Başkan Şükrü Genç’e vatandaşların ilgisi de yoğundu. Sağlık çalışanlarının sorunlarını dinleyen Başkan Genç, sağlıkçılara yönelik gerçekleştirilen şiddet olaylarının önüne geçmek için yasalarla güvence altına alınması gerektiğini söyledi.
“Doktorlar en ağır darplarla karşılaşıyorlar hak etmedikleri halde”
Bütün sağlık emekçilerinin bayramını kutlayan CHP Sarıyer Belediye Başkanı ve başkan adayı Şükrü Genç, “Doktorlar bana göre sağlık emekçileri gerçekten. Hele bir de Türkiye’de bu kadar yoğunluğun içinde ellerinden ne gelirse yapmaya çalışan doktorlar sırası geldiğinde de en ağır darplarla karşılaşıyorlar hak etmedikleri halde. Bunun yasalarla güvence altına alınması lazım. Bu alınmadığı zaman problemler oluyor. Son dileğim de şuydu. Siz sağlık, derman dağıtırken kendi sağlığınıza da dikkat edin dedim onlara. Kendi sağlıkları ile beraber varlıklarına da dikkat etmeleri gerekir. Tıp bayramı kutlu olsun herkesin” dedi.

Sarıyer Belediye Başkanı Genç, Tıp Bayramı’nda sağlık çalışanlarını ziyaret etti

Sarıyer Belediye Başkanı Genç, Tıp Bayramı’nda sağlık çalışanlarını ziyaret etti

Sarıyer Belediye Başkanı Genç, Tıp Bayramı’nda sağlık çalışanlarını ziyaret etti

Sarıyer Belediye Başkanı Genç, Tıp Bayramı’nda sağlık çalışanlarını ziyaret etti

Sarıyer Belediye Başkanı Genç, Tıp Bayramı’nda sağlık çalışanlarını ziyaret etti

Sarıyer Belediye Başkanı Genç, Tıp Bayramı’nda sağlık çalışanlarını ziyaret etti

Sarıyer Belediye Başkanı Genç, Tıp Bayramı’nda sağlık çalışanlarını ziyaret etti

Sarıyer Belediye Başkanı Genç, Tıp Bayramı’nda sağlık çalışanlarını ziyaret etti

Sarıyer Belediye Başkanı Genç, Tıp Bayramı’nda sağlık çalışanlarını ziyaret etti

Sarıyer Belediye Başkanı Genç, Tıp Bayramı’nda sağlık çalışanlarını ziyaret etti

Sarıyer Belediye Başkanı Genç, Tıp Bayramı’nda sağlık çalışanlarını ziyaret etti

Sarıyer Belediye Başkanı Genç, Tıp Bayramı’nda sağlık çalışanlarını ziyaret etti

Sarıyer Belediye Başkanı Genç, Tıp Bayramı’nda sağlık çalışanlarını ziyaret etti

Sarıyer Belediye Başkanı Genç, Tıp Bayramı’nda sağlık çalışanlarını ziyaret etti

Sarıyer Belediye Başkanı Genç, Tıp Bayramı’nda sağlık çalışanlarını ziyaret etti

Sarıyer Belediye Başkanı Genç, Tıp Bayramı’nda sağlık çalışanlarını ziyaret etti

Sarıyer Belediye Başkanı Genç, Tıp Bayramı’nda sağlık çalışanlarını ziyaret etti

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