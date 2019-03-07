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Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç dini önderleri ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.03.2019 17:10 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sarıyer Belediye Başkanı ve başkan adayı Şükrü Genç, üç ayların başlangıcı Regaip Kandili dolayısıyla dini önderlerle bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sarıyer Belediye Başkanı ve başkan adayı Şükrü Genç, üç ayların başlangıcı Regaip Kandili dolayısıyla dini önderlerle bir araya geldi. Şükrü Genç, “Bugün Regaip Kandili dolayısıyla dini önderlere yaptığımız bu ziyaret kardeşliğin ve hoşgörünün bir örneği” dedi.
Üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili dolayısıyla dini önderleri ziyaret eden Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, farklı dinlere mensup vatandaşların yaşadığı Sarıyer’in köprü görevi gördüğünü vurguladı. Sarıyer Müftüsü Oğuzhan Kadıoğlu, Türkiye Ermeni Katolikleri ruhani lideri Başpiskoposu Levon Zekiyan, Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Aram Ateşyan ve Fener Rum Patriği Bartholomeos’u ziyaret eden Başkan Genç, Regaip Kandili’nde Sarıyer’i anlatan heykel hediye etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sarıyer Belediye Başkanı ve başkan adayı Şükrü Genç, “Sarıyer farklı kültürlerin bir arada huzur içinde ve kardeşçe yaşadığı bir ilçe. Bugün Regaip Kandili dolayısıyla dini önderlere yaptığımız bu ziyaret kardeşliğin ve hoşgörünün bir örneği. İslam alemi için büyük önemi olan bugünde biz de önce Sarıyer Müftüsü Oğuzhan Kadıoğlu’nu ziyaret ettik. Şimdi de onun dostluk mesajlarını Ermeni ve Rum liderlere götürüyoruz” dedi.

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