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"Sarıyer belediyecilikte üst lige çıkacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 19:21 | Son Güncelleme

SARIYER'i sporda yeniden efsane yapmaya aday 12 proje, Sarıyer'in efsane futbolcularının da aralarında olduğu spor camiasına tanıtıldı.

İSTANBUL,(DHA)-SARIYER'i sporda yeniden efsane yapmaya aday 12 proje, Sarıyer'in efsane futbolcularının da aralarında olduğu spor camiasına tanıtıldı. Ak Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar'ın listesinden Meclis Üyesi Adayı olan eski Sarıyerli futbolcu Altay Unan, “Berabere kaldığımızda utancımızdan Sarıyer sokaklarına çıkamazdık. Biz Sarıyer'in evladıyız. Yanlış yapma lüksümüz yok. 1 Nisan'dan sonra Sarıyer belediyecilikte de bir üst lige çıkacak" dedi.

AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar'ın Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdıran Sarıyer'i sporda yeniden zirveye taşıyacak 12 projesi spor camiasına tanıtıldı. Yeniköy İBB Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Bayraktar'ın yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Galatasaray Eski Antrenörü ve Futbol Yorumcusu Ahmet Akcan, Sarıyer'in 20'ye yakın Spor Kulübü'nün başkanı ve yöneticileri ile Beşiktaş'ta forma giyen eski futbolcu Yaşar Elmas'ın da aralarında olduğu eski Sarıyerli futbolcular katıldı.

SARIYER'İ BİR ÜST LİGE ÇIKARMAK İSTİYORUZ
Toplantıya ev sahipliği yapan AK Parti Sarıyer Meclis Üyesi Adayı Altan Unan yaptığı konuşmada “Salih Bayraktar gençlere güzel bir Sarıyer emanet etmek için çalışıyor, biz de naçizane destek vermek için buradayız. Güvenimiz sonsuz. İşte biz Sarıyer'i bir üst lige çıkarmak istiyoruz. Onun için ben de Salih Bayraktar'ın ekibinde bu işe soyundumö dedi. 1977-87 yılları arasında Sarıyer'i 1. Lige çıkaran kadroda yer alan Altay Unan, “Berabere kaldığımızda Sarıyer'de sokağa çıkamazdık. Bizim Sarıyer'de yanlış yapma lüksümüz yok. Çünkü gidecek başka yerimiz yok." diye konuştu.

'BAYRAKTAR YAPMAYACAĞI İŞİ SÖYLEMEZ'
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ali Düşmez de “Düşünürün birine sormuşlar. Dünyada bir başkent seçilse neresi olur? İstanbul olur demiş. Ben de diyorum ki İstanbul'un başkenti neresi olur? Boğazın incisi Sarıyer olur diyorum. Başkana çok teşekkür ediyorum. Bir spor adamı olarak bu projelerin yapılabileceğine ben inanıyorum. Çünkü kendisi dostum ve arkadaşım, yapmayacağı işi söylemez." şeklinde konuştu.

ORTAK HAYAL İÇİN BURADAYIZ
AK Parti Sarıyer Belediye Başkan adayı Salih Bayraktar da spor camiasına seslenerek “Burada çoğunuzu tanıyorum. Hepinizle bir mazimiz var." diyerek konuşmasına başladı. Gençlere yatırımın önemli olduğunun altını çizen Bayraktar, gençlere değer veren ülkelerin tarihin akışını değiştirdiğini, Sarıyer için hazırladıkları gençlik, eğitim ve spor projelerini bu bilinçle hazırladıklarını kaydetti. 31 Mart'ın bu yüzden önemli olduğunu vurgulayan Bayraktar “Gerçekten meseleyi iyi düşünelim, bu işin şakası yok. Yok, A partiliyim, C partiliyim ben, böyle bir şey yok. Bu Sarıyer'in geleceğinin seçimi... Sarıyer'in önünde tarihi bir fırsat var. İşte bugün bu ortak hayal için buraya geldiniz, bütünleştik. Bir belediye başkanı olma sevdasında değiliz, açık söylüyorum. Sarıyer'i arındırmak, Sarıyer'i geleceğe taşıma peşindeyiz." şeklinde konuştu.

12 PROJE SARIYER'İ ZİRVEYE TAŞIYACAK
AK Parti Sarıyer Belediye Başkan adayı Salih Bayraktar, projelerle Sarıyer'in uluslararası spor festivallerine ev sahipliği yapacak alt yapıya kavuşacağını söyledi. Başta Uluslararası Sarıyer Su Sporları olmak üzere Sarıyer'i cazibe merkezi yapacak pek çok spor festivali gerçekleştireceklerini kaydeden Bayraktar, “Boğaz'ın incisi Sarıyer'imize renk katacak olan festivaller hem katılımcılar hem de izleyiciler için unutulmaz deneyimler yaşatacak. Sarıyer'e uluslararası bir imaj kazandıracak. Aynı zamanda Sarıyer'e katma değer katacak" dedi.

SU SPORLARI MERKEZİ AÇILACAK
Bayraktar'ın açıkladığı projelerinden birisi olan Su Sporları Merkezi'nde kürek, yelken, kano ve sörf eğitimleri verilecek. Bu branşlarda ilgisi ve yatkınlığı olan Sarıyerli gençlerin, profesyonel sporcu olarak yetiştirilebilmesine de olanak sağlanacak.

FERAHEVLER YÜZME HAVUZU
Bayraktar'ın projelerinden Ferahevler'e yapılacak olan yüzme havuzu ise kış aylarında yüzülebilecek kapalı mekânlar noktasında sıkıntı yaşayan Sarıyer'i yüzme havuzu ile profesyonel ve modern bir spor tesisi kazandırmayı amaçlıyor.

İSTİNYE SPOR TESİSİ AÇILACAK
Salih Bayraktar'ın sportif alandaki projelerinden biri olan İstinye Spor Tesisi Sarıyerlilerin spora olan ilgisini modern tesislerle karşılamak ve gençlerin sporla daha fazla ilgilenmesinin önünü açmayı hedefliyor. İstinye Spor Tesisi, geniş kapasitesi ve otoparkıyla da hizmet verecek.

SARIYER'E YENİ STADYUM GELİYOR
Salih Bayraktar'ın projeleri arasında Sarıyer'e yapılması planlanan yeni stadyum da yer alıyor. Sarıyer Spor Kulübü'nün başarıları, modern stadyumuyla taçlanacak. 9 bin 377 taraftar kapasiteli yeni statta 4 kapalı tribün ve 20 loca bulunacak. 500 metrekare kulüp müzesi, 750 metrekare sosyal tesis alanı ve çocuklar için altyapı tesisinin de bulunacağı yeni stadyumda, restoran ve taraftar mağazası da yer alacak. Engelli taraftarlar için özel olarak tasarlanmış alanlar ve 400 araç kapasiteli otopark olacak.

HER MAHALLEYE SPOR KÜLTÜR MERKEZİ
Salih Bayraktar, Sarıyerli gençler ile ilgili önemli bir projesini de mahalle spor kültürü merkezleri olarak açıkladı. Proje ile okul çağındaki çocukların, okul ve ev dışında artık üçüncü bir güvenli adresleri olmasının hedeflendiği kaydedildi. Spor, eğitim, sanat ve kültüre dair Sarıyerli gençlerin kişisel gelişimleri için ihtiyaç duydukları tüm imkânları barındıracağı belirtilen merkez hem eğlence hem de sosyal ve kültürel faaliyetlere bulunacak.

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