Sarıyer Belediyesi kansere yenik düşen Kadir Yiğit Bayraktar’ın adını ölümsüzleştirdi

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, geçtiğimiz yıl bir bankaya staj için gittiği Londra’da kansere yenik düşerek hayatını kaybeden Kadir Yiğit Bayraktar’ın adını taşıyan parkın açılışını yaptı.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında bir bankada staj yapmak için Londra’ya gelen 24 yaşındaki Kadir Yiğit Bayraktar, yakalandığı cilt kanserine yenik düşmüş ve hayatını kaybetmişti. Genç yaşta hayatını kaybeden akademisyenin adını taşıyan park, CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, CHP’li Sarıyer Belediye Başkanı ve Başkan adayı Şükrü Genç, Kadir Yiğit Bayraktar’ın ailesi ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla açıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kadir Yiğit Bayraktar için gökyüzüne balon bırakıldı. Başkan Genç de Kadir Yiğit Bayraktar için ağaç dikti.

Açılış programında konuşan CHP’li Zeybek, "Ben Bayraktar ailesinin kötü gününde, iyi gününde hep yanında olmaya özen gösterdim ve onların burada dikilen her ağaçta, yerde yaşayan her canlıda Kadir Yiğit’in burada olduğunu biliyoruz. Ben Zekeriyaköy’de oturuyorum. Onun adına olan parkın benim yaşadığım yerde yapılıyor olmasından da çok mutluyum. Ara ara gelip buradaki ağaçları sevdiğimizde Kadir Yiğit’e dokunmuş olacağız” dedi.