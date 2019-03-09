HABER

Sarıyer Belediyesi kansere yenik düşen Kadir Yiğit Bayraktar’ın adını ölümsüzleştirdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.03.2019 16:42 | Son Güncelleme

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, geçtiğimiz yıl bir bankaya staj için gittiği Londra’da kansere yenik düşerek hayatını kaybeden Kadir Yiğit Bayraktar’ın adını taşıyan parkın açılışını yaptı.Geçtiğimiz yıl Eylül ayında bir bankada staj yapmak için Londra’ya gelen 24 yaşındaki Kadir Yiğit Bayraktar, yakalandığı cilt kanserine yenik düşmüş ve hayatını kaybetmişti.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, geçtiğimiz yıl bir bankaya staj için gittiği Londra’da kansere yenik düşerek hayatını kaybeden Kadir Yiğit Bayraktar’ın adını taşıyan parkın açılışını yaptı.
Geçtiğimiz yıl Eylül ayında bir bankada staj yapmak için Londra’ya gelen 24 yaşındaki Kadir Yiğit Bayraktar, yakalandığı cilt kanserine yenik düşmüş ve hayatını kaybetmişti. Genç yaşta hayatını kaybeden akademisyenin adını taşıyan park, CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, CHP’li Sarıyer Belediye Başkanı ve Başkan adayı Şükrü Genç, Kadir Yiğit Bayraktar’ın ailesi ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla açıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kadir Yiğit Bayraktar için gökyüzüne balon bırakıldı. Başkan Genç de Kadir Yiğit Bayraktar için ağaç dikti.
Açılış programında konuşan CHP’li Zeybek, "Ben Bayraktar ailesinin kötü gününde, iyi gününde hep yanında olmaya özen gösterdim ve onların burada dikilen her ağaçta, yerde yaşayan her canlıda Kadir Yiğit’in burada olduğunu biliyoruz. Ben Zekeriyaköy’de oturuyorum. Onun adına olan parkın benim yaşadığım yerde yapılıyor olmasından da çok mutluyum. Ara ara gelip buradaki ağaçları sevdiğimizde Kadir Yiğit’e dokunmuş olacağız” dedi.

“Bir cumhuriyet delikanlısı demek lazım”
Konuşması esnasında Kadir Yiğit Bayraktar’ın yazdığı şiiri okuyan CHP’li Sarıyer Belediye Başkanı ve Başkan adayı Şükrü Genç, “Bir cumhuriyet delikanlısı, bir cumhuriyet genci demek lazım. Burada eksik bir şey gördük ki burada okuyacağım şiir sevgili Kadir Yiğit’imizin şiiri. Yol kenarlarına gelip geçerken dikilen taşlar olur, hatıra yazılır. Bu şiiri bir taşın, mermerin üzerine hatıra olarak gelen geçen çocuklar, gençler, cumhuriyeti unutanlar, Atatürk’ü unutanlara da okuduğunda bir hatırlatma olması anlamında da bu parkın farklı bir önemi olacaktır” diye konuştu.
Kadir Yiğit Bayraktar’ın babası Osman Bayraktar ise "Bu parkı açarak onun ismini ölümsüzleştirmeyi düşündük. Emeği geçen herkese şükran ve saygılarımı sunuyorum. Daha yapılacak çok işimiz var. İnşallah bunun devamını da getireceğiz” şeklinde konuştu.

PARTNER II. Abdülhamid'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı! II. Abdülhamid'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı!
Akşener: Ben paşalardan korkmadım, şimdi niye korkayımAkşener: Ben paşalardan korkmadım, şimdi niye korkayım
DSP Lideri Aksakal: Parti seçime katılmak için kurulur, bunu bilmiyor musunDSP Lideri Aksakal: Parti seçime katılmak için kurulur, bunu bilmiyor musun

En Çok Okunan Haberler

Karamollaoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

Zemin etüdüne ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

Zemin etüdüne ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerini doldurmamız zor olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerini doldurmamız zor olacak

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Diğer Haberler
Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

TBMM Başkanı Şentop’tan 'dolar' açıklaması: Doları basan biz değiliz, fiyatını belirleyen biz değiliz

TBMM Başkanı Şentop’tan 'dolar' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'En az 3 çocuk' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'En az 3 çocuk' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ABD'ye sert tepki

Bahçeli'den ABD'ye sert tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulundu

Erdoğan'dan Akşener hakkında suç duyurusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.