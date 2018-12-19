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Sarıyer Belediyesi Rıfat Ilgaz için saygı gecesi düzenledi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.12.2018 12:50 | Son Güncelleme

EDEBİYAT dünyasının önemli isimlerinden biri olan Rıfat Ilgaz için kendi adını taşıyan Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi’nde saygı gecesi düzenlendi.

Sarıyer Belediyesi Rıfat Ilgaz için saygı gecesi düzenledi

İSTANBUL, (DHA) - EDEBİYAT dünyasının önemli isimlerinden biri olan Rıfat Ilgaz için kendi adını taşıyan Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi’nde saygı gecesi düzenlendi. Gecede Rıfat Ilgaz’ın kitaplarından ve eşyalarından oluşan Rıfat Ilgaz Odası’nın da açılışı yapıldı.
“Sınıf’ın ozanıyım mimli, Hababam Sınıfı’nın yazarıyım ünlü. Kim ne derse desin, çocuklar için yazdım hep” diyerek kendini tanıtan edebiyatın usta kalemi Rıfat Ilgaz için kendi adını taşıyan Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi’nde saygı gecesi düzenlendi. Sarıyer Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, Rıfat Ilgaz’ın kitaplarından ve eşyalarından oluşan Rıfat Ilgaz Odası’nın da açılışı yapıldı. Odada, heykeltraş Güngör Yüksel’in yaptığı hiperrealist Rıfat Ilgaz heykeli yer aldı. Silikon, kalsiyum karbonat ve insan saçı kullanarak yapılan heykelle karşılaşan Rıfat Ilgaz’ın oğlu Aydın Ilgaz gözyaşlarını tutamadı.
“BUNLAR ÇAĞDAŞLIĞIN SİMGESİ”
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in de katıldığı açılışta konuşan Aydın Ilgaz, “Babamın adının Sarıyer gibi çağdaş, ileri ve sanatla iç içe bir ilçede yaşamasından dolayı gurur duyuyorum. Bunlar çağdaşlığın simgesi. Dilerim ki bu tür belediyelerin sayısı çoğalsın ve özlemini çektiğimiz bahar gelsin” dedi.
“PEK ÇOK ÖNEMLİ ESERİ EDEBİYATIMIZA KAZANDIRDI”
Kırmızı Kedi Yayınevi çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Çınar Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Derviş Şentekin de Rıfat Ilgaz’ın, bu ülkenin yetiştirdiği önemli aydınlardan biri olduğunu ifade ederek, “Edebiyatımızın koca çınarı Rıfat Ilgaz çok yönlü bir edebiyatçı ve aydındır. Toplum, Rıfat Ilgaz’ı daha çok Hababam Sınıfı’yla tanısa da o Halime Kaptan, Karartma Geceleri, Sarı Yazma, Sınıf, Karadeniz’in Kıyıcığında gibi pek çok önemli eseri edebiyatımıza kazandırmış bir yazardır. Ömrünü bu ülkenin aydınlanmasına adamış bir yazara, Sarıyer Belediyesi’nin böyle bir ilgi göstermesi sevindirici bir olaydır. Çınar Yayınları olarak, başta Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Sarıyer Belediyesi Rıfat Ilgaz için saygı gecesi düzenledi

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