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  4. Sarıyer'de 3 otobüs ve motosikletin karıştığı kaza kamerada

Sarıyer'de 3 otobüs ve motosikletin karıştığı kaza kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2020 09:44 | Son Güncelleme

Sarıyer’de üç halk otobüsü ve motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Sarıyer Ayazağa 125. Sokak’ta dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen kazada, iddiaya göre ters istikametlerde seyir halinde olan iki halk otobüsü, yan yana geldiği sırada yasak park nedeniyle geçiş yapamadı. O esnada Ayazağa istikametine giden halk otobüsü manevra için hamle yaptığı sırada Sarıyer istikametine giden bir başka halk otobüsü sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki halk otobüsüne çarptı. Bu sırada otobüsün yanından geçmeye çalışan sürücünün motosikleti kaza yapan iki halk otobüsünün arasında kalarak sıkıştı. Kazada yaralanan 3 kişi vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

OTOBÜSÜN ALTINDA KALMAKTAN KIL PAYI KURTULDU

Görüntülerde, kontrolden çıkan halk otobüsü yanında seyreden motosikletliye çarpıyor. Motosiklet otobüsün altına girerken, sürücü ise kaldırıma fırlıyor. Otobüsün altında kalmaktan kıl payı kurtulan sürücü, bir anda ayağa kalkıyor. Vatandaşlar sürücüye yardım ediyor. Otobüs öndeki otobüslere çarparak durabiliyor.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sarıyer Kaza

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